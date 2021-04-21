Кейт Миддлтон и принц Уильям 21 апреля, в день рождения Елизаветы II, посетили корпус Воздушных сил Великобритании. Именно там 63 года принц Филипп был главнокомандующим авиации учебно-тренировочного корпуса. Известно, что когда в 2015 году герцог Эдинбургский передал военный патронаж Кейт Миддлтон, то она стала почетным комендантом авиации.
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Герцог и герцогиня посетили Воздушные силы Великобритании, которые поддерживают своих курсантов в получении умений и квалификации в различных дисциплинах: от авиации, кибер- и радиосвязи до приключенческих тренировок, музыки, оказания первой помощи и опыта полетов в воздухе и в космической программе,
– говорится в заметке Кенсингтона.
Для публичного выхода Кейт Миддлтон выбрала скромное черное платье до колен с золотистыми пуговицами в два ряда. Свой образ она дополнила черными туфлями. Принц Уильям в свою очередь надел темно-синий костюм, белую рубашку и черный галстук. Такие "печальные" образы были обусловлены тем, что сейчас семья переживает королевский траур из-за смерти принца Филиппа.
Что известно о похоронах принца Филиппа?
- Скорбное событие состоялось 17 апреля, через неделю после смерти принца Филиппа. Мужчина умер 9 апреля.
- Он желал, чтобы похороны были королевскими церемониальными, а не государственными. Поэтому на них присутствовала только семья: 30 членов семьи включая Кейт Миддлтон и принца Уильяма.
- Елизавета II была очень расстроенной и мрачной в день похорон мужа, с которым прожила в браке 73 года.
- 21 апреля она отмечает 95-й день рождения, но, учитывая траур, она проведет этот день в стенах Виндзорского замка.