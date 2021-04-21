Кейт Миддлтон и принц Уильям 21 апреля, в день рождения Елизаветы II, посетили корпус Воздушных сил Великобритании. Именно там 63 года принц Филипп был главнокомандующим авиации учебно-тренировочного корпуса. Известно, что когда в 2015 году герцог Эдинбургский передал военный патронаж Кейт Миддлтон, то она стала почетным комендантом авиации.

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Герцог и герцогиня посетили Воздушные силы Великобритании, которые поддерживают своих курсантов в получении умений и квалификации в различных дисциплинах: от авиации, кибер- и радиосвязи до приключенческих тренировок, музыки, оказания первой помощи и опыта полетов в воздухе и в космической программе,

– говорится в заметке Кенсингтона.

Для публичного выхода Кейт Миддлтон выбрала скромное черное платье до колен с золотистыми пуговицами в два ряда. Свой образ она дополнила черными туфлями. Принц Уильям в свою очередь надел темно-синий костюм, белую рубашку и черный галстук. Такие "печальные" образы были обусловлены тем, что сейчас семья переживает королевский траур из-за смерти принца Филиппа.

В день похорон принца Филиппа Кейт Миддлтон тоже выбрала скромный, но изысканный образ в черном цвете. На ее шее можно было увидеть колье из жемчужин из частной коллекции Елизаветы II.

Что известно о похоронах принца Филиппа?