Согласно сообщению представителей королевской семьи, Елизавета II проведет этот день в стенах Виндзорского замка. В основном весь карантин королева провела там, а после выписки принца Филиппа из больницы в марте и до сих пор она остается там. К слову, именно там провел свои последние дни принц Филипп.

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"Сегодня 95 лет со дня рождения королевы. Королева родилась в 2:40 утра 21 апреля 1926 года на Брутон-стрит, 17 в районе Мейфер, Лондон. Она была первым ребенком герцога и герцогини Йоркских, которые позже стали королем Георгом VI и королевой Елизаветой. В этом году Ее Величество остается в Виндзорском замке во время королевского траура после смерти герцога Эдинбургского", – говорится в официальном сообщении.

Поздравления поклонников

Учитывая траур в семье, страницы семей принца Уильяма и Чарльза воздерживаются от поздравлений и делятся в инстаграме публикацией королевской семьи, приведенной выше. Поклонники в комментариях в свою очередь выражают сожаление по поводу печального события в королевстве и желают здоровья Елизавете II:

"С днем рождения, Ваше Величество. Да здравствует королева. Самых долгих лет правления!";

"С днем рождения, Ваше Величество. Мне жаль, что вам приходится проводить его при столь необычных обстоятельствах и без принца Филиппа рядом с вами. Мы все думаем о вас сегодня";

"Поздравления с днем Рождения нашей замечательной королеве. Все мои мысли обращаются к вам в этот непростой период";

"С днем рождения нашу сказочную королеву! Какая замечательная ее фотография";

"С днем рождения, Ваше Величество! Надеюсь, у вас сегодня будет семейная компания".

Стоит добавить, что празднование Елизаветы II может пройти одиноко, поскольку королева сейчас редко контактирует с родными из-за пандемии коронавируса. Даже на похоронах принца Филиппа Ее Величество посадили на наибольшее расстояние от всех, поэтому одинокий образ королевы в часовне Святого Георгия растрогал уже всех сторонников королевской семьи.



Елизавета II на похоронах принца Филиппа 17 апреля / Фото Getty Images

Елизавете II – 95 лет: смотрите видео 24 канала