На траурную событие Кейт Миддлтон одела шикарное платье ниже колен с большими пуговицами и бантом на груди. Ее голову прикрывала шляпка с вуалью, на руках были черные перчатки, а как обувь она выбрала черные туфли-лодочки. Согласно дрескоду, на ней также были черные колготы, а также защитная черная маска. В ее руках также был крошечный черный клатч с золотистым замком.

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Кейт Миддлтон на похоронах принца Филиппа / Фото Getty Images

Но наибольшее внимание в образе Кейт Миддлтон привлекло колье на шее и серьги. Как оказалось, это комплект из частной коллекции Елизаветы II. Жемчужное ожерелье из четырех нитей украшенное ромбовидной застежкой и создает эффект чокера. Когда-то оно было изготовлено по заказу самой королевы, а подарило его Елизавете II правительство Японии. Серьги имеют вид нежных капель.



Кейт Миддлтон на похоронах принца Филиппа / Фото Getty Images

Кто еще надевал колье?

Это ожерелье однажды уже надевала принцесса Диана, покойная мать принца Уильяма, на государственном банкете в Нидерландах в 1982 году.



Принцесса Диана в колье в Нидерландах, 1982 год / Фото Hello Magazine

Впоследствии его также одела Кейт Миддлтон на празднование 70 годовщины брака Елизаветы II и принца Филиппа в 2017 году.



Кейт Миддлтон в этом же колье в 2017 году / Фото Hello Magazine

В СМИ добавляют, что этим колье Кейт Миддлтон как будто отдала дань уважения не только Елизавете II, но и самому принцу Филиппу как ее мужу.

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