Кейт Міддлтон та принц Вільям 21 квітня, у день народження Єлизавети II, відвідали корпус Повітряних сил Великої Британії. Саме там 63 роки принц Філіп був головнокомандувачем авіації навчально-тренувального корпусу. Відомо, що коли у 2015 році герцог Единбурзький передав військовий патронаж Кейт Міддлтон, то вона стала почесним комендантом авіації.
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Герцог та герцогиня відвідали Повітряні сили Великої Британії, які підтримують своїх курсантів в отриманні умінь та кваліфікації у різних дисциплінах: від авіації, кібер- та радіозв'язку до пригодницьких тренувань, музики, надання першої допомоги та досвіду польотів у повітрі та в космічній програмі,
– йдеться у дописі Кенсингтону.
Для публічного виходу Кейт Міддлтон обрала скромну чорну сукню до колін із золотистими ґудзиками у два ряди. Свій образ вона доповнила чорними туфлями. Принц Вільям у свою чергу одягнув темно-синій костюм, білу сорочку та чорну краватку. Такі "сумні" образи були зумовлені тим, що зараз сім'я переживає королівський траур по смерті принца Філіпа.
Що відомо про похорон принца Філіпа?
- Скорботна подія відбулась 17 квітня, через тиждень після смерті принца Філіпа. Чоловік помер 9 квітня.
- Він бажав, аби похорон був королівським церемоніальним, а не державним. Відтак на ньому була присутня лише сім'я, 30 членів родини включно з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом.
- Єлизавета II була дуже засмученою та похмурою в день похорону чоловіка, з яким прожила у шлюбі 73 роки.
- 21 квітня вона відзначає 95-й день народження, але зважаючи на траур, вона проведе цей день у стінах Віндзорського замку.