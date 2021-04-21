Кейт Міддлтон та принц Вільям 21 квітня, у день народження Єлизавети II, відвідали корпус Повітряних сил Великої Британії. Саме там 63 роки принц Філіп був головнокомандувачем авіації навчально-тренувального корпусу. Відомо, що коли у 2015 році герцог Единбурзький передав військовий патронаж Кейт Міддлтон, то вона стала почесним комендантом авіації.

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Герцог та герцогиня відвідали Повітряні сили Великої Британії, які підтримують своїх курсантів в отриманні умінь та кваліфікації у різних дисциплінах: від авіації, кібер- та радіозв'язку до пригодницьких тренувань, музики, надання першої допомоги та досвіду польотів у повітрі та в космічній програмі,

– йдеться у дописі Кенсингтону.

Для публічного виходу Кейт Міддлтон обрала скромну чорну сукню до колін із золотистими ґудзиками у два ряди. Свій образ вона доповнила чорними туфлями. Принц Вільям у свою чергу одягнув темно-синій костюм, білу сорочку та чорну краватку. Такі "сумні" образи були зумовлені тим, що зараз сім'я переживає королівський траур по смерті принца Філіпа.

У день похорону принца Філіпа Кейт Міддлтон теж обрала скромний, але вишуканий образ у чорному кольорі. На її шиї також можна було побачити кольє з перлин із приватної колекції Єлизавети II.

Що відомо про похорон принца Філіпа?