Это происходит в каждой паре, – Ксения Мишина рассказала об отношениях с Эллертом

Вслед за Александром Эллертом Ксения Мишина рассказала о непростом периоде в романтических отношениях пары. Она призналась, что у них действительно кризис, однако Ксения и Александр пытаются восстановить чувства.

Звездная пара 1 сезона "Холостячки" – Ксения Мишина и Александр Эллерт – долгое время не давала комментариев относительно того, как развиваются их отношения. Ведь после того, как актриса объявила о разрыве, ее подловили вместе с юмористом.

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Ксения Мишина об отношениях с Александром Эллертом

Украинская актриса дала понять, что все-таки роман с автором "Квартала 95" не прекратился. Однако пара работает над трудностями в отношениях.

Сейчас у нас сложный период. Я считаю, это нормально, это происходит в каждой паре. Кризис – это шанс на развитие. Конечно, мы общаемся, пробуем восстановить наши отношения. Что будет дальше – я пока не знаю,

– призналась Ксения Мишина.



Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото из инстаграма Ксении Мишиной

Как Эллерт комментировал роман с Мишиной

Ранее юморист давал комментарий относительно отношений с актрисой. Он назвал ее "любимой женщиной", а также своей слабостью.

"Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их не перепродает. Вот в таких мы отношениях", – рассказал тогда Александр.

Отношения Мишиной и Эллерта