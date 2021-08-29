Дмитрий Сова и Даша Легейда поженились
28 августа в Киеве состоялась церемония свадьбы известных украинских актеров 38-летнего Дмитрия Совы и 28-летней Даши Легейды. Бракосочетание было тайным.
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Церемония прошла на берегу Днепра, в ивент-парке в сосновом лесу. Жених и невеста самостоятельно спланировали свой праздник.
Помню, мы с Дашей поехали смотреть локацию, увидели ее и сразу представили, как все расставить. Это хорошее молодежное место, ивент-парк в сосновом лесу, с отдельными зонами на территории и большой площадкой под куполом по центру. А еще там недалеко берег реки, где можно поставить арку, обработку с цветами. Так, по мелочам, продумали себе праздник,
– рассказал актер.
К арке, где уже стоял Дмитрий, отец Даши подвел невесту. Там и состоялся брак.
Дмитрий Сова и Даша Легейда / Фото из инстаграм-сторис
Одной из гостей стала известная украинская актриса Ксения Мишина. Она прибыла на церемонию вместе с Александром Эллертом.
Ксения Мишина и гости праздника с невестой / Фото из инстаграм-сторис
Образы брачующихся
Дмитрий Сова выбрал классический черный смокинг, белую рубашку и бабочку. В то же время Даша Легейда позировала в двух свадебных нарядах. Первым было нежное платье с кружевом и полупрозрачной фатой.
Затем она надела пышное многослойное платье с длинной фатой и широким поясом. Интересно, что актриса соединила наряд с ярко-синими туфлями с острым носком. Стилисты собрали волосы невесты в пышный пучок, а на лице сделали красивый макияж.
Даша Легейда / Фото из инстаграм-сторис
Что известно об отношениях Дмитрия Совы и Даши Легейды
- Актеры познакомились на съемочной площадке в октябре 2020 года. Их отношения развивались очень стремительно, поэтому почти сразу пара начала жить вместе. Через 10 месяцев они поженились.
- Признание в любви было простым и домашним, но одновременно оригинальным: "Это произошло на кухне. Кажется, мы приехали после какого-то мероприятия. Я подошел к Даше и сказал: "Извини, но я не могу больше терпеть". Она спрашивает: мол, что такое? Я говорю: "Выходи за меня".
Дмитрий Сова и Даша Легейда / Фото из инстаграма Даши Легейды