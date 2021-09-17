Украинская актриса и героиня 1 сезона шоу "Холостячка" появилась на съемках пост-шоу проекта. Его запись выйдет сразу после завершения первого выпуска "Холостячки-2". В пост-шоу Ксения Мишина должна прокомментировать отношения с Александром Эллертом.

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Образ Ксении Мишиной

В студии знаменитость позировала в изысканном аутфите. Она предстала перед камерами в черном мини-платье, что подчеркивало фигуру. Особой деталью образа стала накидка в тон с длинными нитками.

Ксения Мишина соединила наряды с темными колготами и босоножками. Серебристые серьги-подвески также удачно дополнили look.

Актриса собрала волосы в тугой высокий хвост. Визажисты позаботились о роскошном макияже на лице. Они накрасили веки синими тенями и подчеркнули губы бежевой матовой помадой.



Ксения Мишина на пост-шоу "Холостячки" / Фото из инстаграм-сториз Ксении Мишиной



Злата Огневич и Ксения Мишина / Фото из инстаграма Златы Огневич

Напомним, уже сегодня, 17 сентября, выйдет первый выпуск "Холостячки" со Златой Огневич. На первой вечеринке певицу будут удивлять стоматолог, ресторатор, каскадер и многие другие мужчины.

Ведущий шоу Григорий Решетник рассказал, что героини "Холостячек" кое-где похожи. Однако Злата Огневич легче влюбляется, а также гораздо больше любит экстрим, хоть кажется сдержанной.

Интересно, что Злата Огневич долго думала над тем, участвовать ли в романтическом проекте. Ведь так ей пришлось на 3 месяца отказаться от творческой деятельности. Однако потом она решила согласиться: "а что, если судьба сейчас дает мне шанс встретить любовь и стать по-настоящему счастливой?".