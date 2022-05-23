Европейский языковой союз отстранил Россию от участия в Евровидении-2022 после того, как он начал полномасштабную войну на территории Украины. Также на территории страны-агрессорки не транслировали конкурс в этом году и россияне не могли голосовать за конкурсантов.

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Теперь идет процесс полного отстранения ее вещателей от организации. Поэтому маловероятно, что Россия будет выступать на конкурсе в 2023 году.

Думаю, нам совершенно ясно, что мы не сможем привлечь Россию к участию в конкурсе.

– заявил гендиректор EBU.

Русские вещатели уже знают об этом решении. Пока они не отреагировали на него.

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