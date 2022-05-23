Европейский языковой союз отстранил Россию от участия в Евровидении-2022 после того, как он начал полномасштабную войну на территории Украины. Также на территории страны-агрессорки не транслировали конкурс в этом году и россияне не могли голосовать за конкурсантов.
Важно Организатор Евровидения объяснил, почему изменил баллы 6 стран: среди них Грузия и Польша
России хотят запретить участвовать в Евровидении
Теперь идет процесс полного отстранения ее вещателей от организации. Поэтому маловероятно, что Россия будет выступать на конкурсе в 2023 году.
Думаю, нам совершенно ясно, что мы не сможем привлечь Россию к участию в конкурсе.
– заявил гендиректор EBU.
Русские вещатели уже знают об этом решении. Пока они не отреагировали на него.
Евровидение-2022: главное
- Песенный конкурс Евровидения-2022 проходил с 10 по 14 мая в итальянском Турине.
- Победу в этом году одержали представители Украины – группа Kalush Orchestra. От зрителей и жюри коллектив набрал в сумме 631 балл.
- Это второй самый лучший результат победителей за все время существования конкурса. Больше получил только Сальвадор Собрал, в 2017 году собравший 758 баллов.
- Kalush Orchestra выступали на Евровидении-2022 с песней "Stefania", которую перепевали представители других стран.
- Трек "Stefania" попал в топы чартов Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
- После выступления в финале вокалист коллектива Олег Псюк призвал мировое сообщество спасти защитников Мариуполя, находившихся в блокаде на заводе "Азовсталь".
- Зрители 28 из 39 стран отдали Украине 12 баллов, что является абсолютным рекордом.
- Совсем скоро начнутся переговоры о проведении Евровидения-2023. В первую очередь это право принадлежит Украине. В Суспільному заверили, что сделают все возможное, чтобы конкурс состоялся именно в нашей стране.
- Не обошлось без скандалов. Украинцы возмутились, что национальное жюри Украины не дало Польше ни одного балла. А соседняя страна поддерживает нас с первого дня войны, польское жюри и зрители отдали Kalush Orchestra самые высокие оценки – 12.
- Солист Kalush Orchestra признался, что ему самому стыдно перед поляками из-за 0 баллов от Украины. Украинские зрители отблагодарили друзей-поляков, отдав 12 баллов выступления представителя их страны – Охмана.