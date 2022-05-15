В итальянском Турине отгремело Евровидение-2022. 14 мая каждый участник лучше всего представил свою страну. Однако победу одержал только один участник – Kalush Orchestra от Украины!

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Кто победил на Евровидении-2022

Украинские музыканты покорили публику Евровидение красноречивой постановкой, идеальной песней и энергетикой. Они набрали 631 бал от судей и зрителей. Несмотря на продолжающуюся войну, певцы не расслабились и показали всему миру свою мощь.

Важно отметить, что Kalush Orchestra уверенно вошли в историю Евровидения. Украинцы заняли второе место по количеству получаемых голосов за все годы существования музыкального конкурса. Они уступили только Сальвадора Собрала, который в 2017 году получил 758 баллов.

По традиции, Kalush Orchestra вышли на сцену и еще раз спели Stefania для поклонников и публики.

Евровидение-2022 – выступление победителя: смотрите видео онлайн

Второе место получила Великобритания – певец Сэм Райдер с 466 баллами. "Бронзу" получила Chanel, количество ее баллов – 459.

Заметим, не опасаясь возможных дисквалификации и штрафов, лидер Kalush Orchestra Олег Псюк после выступления обратился ко всему миру: "Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю. Помогите "Азовстали". Сейчас!"

Евровидение-2022: главное