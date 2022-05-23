Європейська мовна спілка відсторонила Росію від участі в Євробаченні-2022 після того, як та розпочала повномасштабну війну на території України. Також на території країни-агресорки не транслювали цьогорічний конкурс і росіяни не могли голосувати за конкурсантів.

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Росії хочуть заборонити брати участь в Євробаченні

Тепер триває процес повного відсторонення її мовників від організації. Тому, малоймовірно, що Росія виступатиме на конкурсі у 2023 році.

Думаю, нам абсолютно ясно, що ми не зможемо залучити Росію до участі в конкурсі,

– заявив гендиректор EBU.

Російські мовники вже знають про це рішення. Наразі вони не відреагували на нього.

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