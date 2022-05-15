Польша и ее народ с первого дня войны показывают свою поддержку Украине. Сейчас в соседней стране проживает более 3 миллионов наших земляков. Там их приняли и помогают, как могут. Поэтому баллы от национального жюри Украины для Польши на Евровидении-2022 ошеломили общественность.

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От профессионального жюри Украины представитель Польши на Евровидении-2022 Охман получил 0 баллов, а украинские зрители отдали ему самый высокий балл – 12.



Баллы от Украины для Польши / Скриншот сайта Евровидение

Ирина Федишин о баллах для Польши

Одним из членов профессионального жюри Украины на Евровидении в этом году была певица из Львова Ирина Федишин. После оглашения баллов в адрес знаменитости посыпались обвинения. Тогда Ирина показала бланк, где голосовала. Она лично поставила исполнителю от Польши 10 баллов: "Ситуация с Польшей не приятна не только вам, но и мне. И если бы я была по сторону зрительского голосования, то тоже была бы такой взбешенной. Потому что, несмотря на то, что Евровидение все как бы аполитичный конкурс, трудно отстраниться, когда в твоей стране война и больше всех руку помощи тебе протягивает Польша. Когда я увидела такие результаты – это было шоком и для меня".

Мы благодарны польскому правительству и народу за все, что они для нас делают: предоставляют убежища для женщин и детей, передают огромное количество гуманитарной помощи и всячески поддерживают Украину. Это неоценимо. Мне жаль, что так вышло. Не знаю, как голосовали другие, мои баллы для Польши – 10,

– сказала Ирина.



Ирина Федишин показала, как проголосовала за Польшу / Фото с инстаграмма певицы

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