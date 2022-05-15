Согласно результатам голосования жюри стран и зрителей, группа Kalush Orchestra заняла 1 место в турнирной таблице конкурса. Второе место получила Великобритания – 466 баллов, третье – Испания, 459 баллов.

К слову Евровидение-2022: результаты голосования в финале конкурса

Отметим, что во время голосования делегаций разных стран 12 баллов Украине отдали не так много людей. Однако мы благодарны им за поддержку, а также спасибо за другие баллы, которые помогли Украине выиграть.

12 баллов от делегаций для Украины:

  • Польша
  • Молдова
  • Латвия
  • Румыния
  • Литва

12 баллов от зрителей для Украины:

  • Италия
  • Франция
  • Ирландия
  • Исландия
  • Испания
  • Великобритания
  • Дания
  • Германия
  • Австрия
  • Эстония
  • Латвия
  • Литва
  • Польша
  • Азербайджан
  • Болгария
  • Молдова
  • Чехия
  • Грузия
  • Сан-Марино
  • Австралия
  • Бельгия
  • Кипр
  • Нидерланды
  • Швеция
  • Израиль
  • Португалия
  • Норвегия
  • Финляндия

Добавим, что это новый рекорд в истории Евровидения – когда за участников голосует такое большое количество людей из других стран. В общей сложности участие в конкурсе принимало 40 стран, а в финал попали 25 участников.

Евровидение
Кто проголосовал за Украину среди зрителей из-за границы / Скриншот с сайта