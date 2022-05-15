Согласно результатам голосования жюри стран и зрителей, группа Kalush Orchestra заняла 1 место в турнирной таблице конкурса. Второе место получила Великобритания – 466 баллов, третье – Испания, 459 баллов.

К слову Евровидение-2022: результаты голосования в финале конкурса

Отметим, что во время голосования делегаций разных стран 12 баллов Украине отдали не так много людей. Однако мы благодарны им за поддержку, а также спасибо за другие баллы, которые помогли Украине выиграть.

12 баллов от делегаций для Украины:

Польша

Молдова

Латвия

Румыния

Литва

12 баллов от зрителей для Украины:

Италия

Франция

Ирландия

Исландия

Испания

Великобритания

Дания

Германия

Австрия

Эстония

Латвия

Литва

Польша

Азербайджан

Болгария

Молдова

Чехия

Грузия

Сан-Марино

Австралия

Бельгия

Кипр

Нидерланды

Швеция

Израиль

Португалия

Норвегия

Финляндия

Добавим, что это новый рекорд в истории Евровидения – когда за участников голосует такое большое количество людей из других стран. В общей сложности участие в конкурсе принимало 40 стран, а в финал попали 25 участников.



Кто проголосовал за Украину среди зрителей из-за границы / Скриншот с сайта