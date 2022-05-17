Победители Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra вернулись в Украину после триумфа в Италии. На пресс-конференции во Львове рэпер Олег Псюк признался, что разочарован нулем для Польши от украинского жюри.

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Kalush Orchestra о 0 для Польши на Евровидении-2022

На самом деле, очень странная ситуация получилась. Мне самому неловко перед Польшей. Мне лично очень нравится песня Охмана, она даже у моих топ пять. Потому это было удивительно. Я не знаю всех деталей, читал, что там что-то не так с оценкой было. Надеемся, что наши друзья поляки не будут держать обиду ни на кого из-за того, что получилось действительно как-то не очень,

– заявил Олег Псюк.

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Здесь следует напомнить, что сразу после победы, на пресс-конференции в Турине, лидер Kalush Orchestra объявил четверку своих фаворитов. Это Великобритания, Молдова, Италия и Польша, которую представлял Кристиан Охман с песней River.

Напомним, певица Ирина Федишин, которая входила в состав национального жюри, сначала сожалела, что так получилось, и уверяла, что дала полякам 10 баллов, а потом назвала оценивание Украины компетентным, сославшись на судей других стран: "Отбросим политику, и просто будем откровенными. Профессиональное жюри всего мира оценило выступление Польши в 46 баллов".

Kalush Orchestra о Евровидении-2023

Примечательно, что по возвращении на Родину Олег Псюк прокомментировал возможность проведения Евровидения-2023 в Польше, которая во время войны протянула Украине руку помощи.

Многие страны выразили месседж, что они могут принять Евровидение, если вдруг у нас не получится. Я считаю, что это хороший жест, большое вам спасибо. Но мы надеемся, что на следующий год все же Украина примет Евровидение в целостной, перестроенной и счастливой стране,

– высказался лидер Kalush Orchestra.

На пресс-конференции присутствовал также председатель правления Суспільного мовлення Николай Чернотицкий. Он признался, что переговоры с Европейским языковым союзом по месту проведения Евровидения-2022 начнутся уже 20 мая.

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"Перед нами стоит следующий вызов – проведение Евровидения-2023 в Украине. Если в других странах это вопрос инфраструктуры, финансов, то у нас – важный фактор безопасности. В пятницу мы начинаем консультации с Европейским языковым союзом по проведению Евровидения-2023", – заявил Чернотицкий.