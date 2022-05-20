Кроме этих трех стран "под раздачу" попали еще Польша, Сан-Марино и Черногория. Организатор Евровидения объяснил, почему не засчитал голоса шести жюри – страны предварительно распределили между своими странами самые высокие оценки по итогам второго полуфинала. Поэтому во втором полуфинале и в финале конкурса, состоявшихся соответственно 12 и 14 мая, были аннулированы результаты голосования национальных жюри из шести стран. Эта новость появилась во время голосования в субботнем гранд-финале.

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Махинации начались еще во втором полуфинале

Во втором полуфинале, состоявшемся 12 мая, участвовали 18 стран. Германия, Испания и Великобритания также могли проголосовать как страны-основательницы, поэтому 21 страна могла проголосовать во втором полуфинале. Когда национальные жюри из 21 страны подали свои голоса в EBU, независимый общеевропейский партнер по голосованию Евровидение обнаружил "нерегулярные схемы голосования" в голосах жюри шести стран: Азербайджана, Грузии, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино.

Жюри из этих шести стран четко поставило друг друга на первое место или, другими словами, согласилось голосовать друг за друга. После "неправильных схем голосования" (давайте просто назовем это "мошенничеством"), выявленных в полуфинале 2, EBU приняло смелое решение: они признали голоса шести жюри недействительными и заменили их "совокупным результатом" (по совокупности итогов голосования жюри других государств),

– говорится в заявлении.

После такого скандала EBU, похоже, потерял доверие к шести жюри-мошенникам. Поэтому они решили, что голоса шести жюри в гранд-финале также не должны иметь силы, и заменили эти голосования заменимым совокупным результатом. Организаторы говорят, что характер мошенничества был беспрецедентным, но они хотят сохранить целостность системы голосования.

Что известно о скандале

На следующий день после победы Украины на Евровидении-2022 представители Грузии и Азербайджана заявили об ошибках с баллами для Украины. Они отдали нашей стране по 12 баллов, а в эфире указали от этих стран по 6 баллов. В то же время в Румынии впоследствии заявили, что не ставили Украине оценку 12, а ставили Молдове. Какова была их реальная оценка для Украины – неизвестно.

Согласно официальным результатам голосования, шестерка стран-штрафников отдала нам следующие баллы:

Румыния – 12 баллов

– 12 баллов Польша – 12 баллов

– 12 баллов Азербайджан – 6 баллов

– 6 баллов Грузия – 6 баллов

– 6 баллов Сан-Марино – 2 балла

– 2 балла Черногория – 6 баллов

Следует добавить, что из шести стран, нарушивших правила голосования, Грузия, Сан-Марино и Черногория не вышли в финал, а Польша, Азербайджан и Румыния заняли на конкурсе соответственно 12-е, 16-е и 18-е место.

Не обошлось без скандала с украинско-польской стороны. Нацжуры Украины возмутило украинцев своими баллами для дружественных стран-соседей, в частности, для Польши – они не получили от судей ни одного балла. Польша дала нам 12 баллов. Представители Национального жюри публиковали много объяснений, однако все они путались в схемах голосований и до конца не понимали, как происходит процедура. Из-за неразберихи и некомпетентности украинцы извинялись в соцсетях перед поляками, Литвой и Молдовой за отсутствие баллов со стороны Украины.

В целом Украина получила рекордное в истории Евровидения количество баллов (в 2017 году этот рекорд побил только Сальвадор Собрал) – 631 балл! 439 баллов отдали украинцам зрители и 192 – жюри конкурса.