По состоянию на 16 мая наиболее прослушиваемой песней Евровидения 2022 года в Spotify стала песня "Stefania" — 1 697 142 прослушиваний. Второе место среди песен конкурсантов занимала композиция испанской исполнительницы Chanel – "SloMo", а третье – песня "Space Man" британца Сэма Райдера.
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Также хит Kalush Orchestra занимает 92 место в чарте Spotify Global – его прослушали 1,2 миллиона раз по состоянию на 17 мая.
В частности, клип "Stefania", который Kalush Orchestra представили на следующий день после победы в Евровидении, продолжает ставить рекорды. По состоянию на 18 мая его просмотрели 9,6 миллионов раз. А выступление украинской группы в финале – 14 миллионов.
Следует напомнить, что на Евровидении-2022 первое место заняла Украина, второе – Великобритания, третье – Испания. Подобным образом разместились композиции в мировых чартах музыкальных сервисов.
Победа Kalush Orchestra на Евровидении-2022
- Украинская группа Kalush Orchestra победила на конкурсе , как это и обещали букмекерские прогнозы. Они получили рекордные 631 балл от жюри и зрителей, войдя в историю со вторыми по количеству наивысшими показателями. В 2017 году их смог только превзойти Сальвадор Собрал.
- В финале конкурса они выступили с песней Stefania, которую лидер группы Олег Псюк посвятил своей маме Стефании. Песня давно стала символом борьбы и победы украинского народа в войне России и Украины.
- После выступления на главной сцене Турина, Италия, фронтмен Kalush Orchestra призвал мир помочь спасшим бойцов в Мариуполе из "Азовсталя". Это могло стоить группе дисквалификацией, но они хотели, чтобы их месседж услышали 200 миллионов зрителей Евровидения.
- Вероятно, это получило свой отзыв, ведь всего за 2 дня высшее руководство Украины заявило, что с завода началась эвакуация раненых бойцов. В настоящее время этот процесс продолжается.
- Участники группы вернулись в Украину и планируют начать подготовку к европейскому туру в поддержку ВСУ. Также они хотят продать свою награду по конкурсу на аукционе, чтобы помочь войску.