По состоянию на 16 мая наиболее прослушиваемой песней Евровидения 2022 года в Spotify стала песня "Stefania" — 1 697 142 прослушиваний. Второе место среди песен конкурсантов занимала композиция испанской исполнительницы Chanel – "SloMo", а третье – песня "Space Man" британца Сэма Райдера.

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Также хит Kalush Orchestra занимает 92 место в чарте Spotify Global – его прослушали 1,2 миллиона раз по состоянию на 17 мая.

В частности, клип "Stefania", который Kalush Orchestra представили на следующий день после победы в Евровидении, продолжает ставить рекорды. По состоянию на 18 мая его просмотрели 9,6 миллионов раз. А выступление украинской группы в финале – 14 миллионов.

Следует напомнить, что на Евровидении-2022 первое место заняла Украина, второе – Великобритания, третье – Испания. Подобным образом разместились композиции в мировых чартах музыкальных сервисов.

Победа Kalush Orchestra на Евровидении-2022