Самолет, в котором находился принц Гарри, приземлился в лондонском аэропорту Хитроу 10 апреля. Там его встретили работники Службы безопасности и с полицейским сопровождением отвезли в Кенсингтонский дворец. Однако надолго в Лондоне внук Елизаветы II не задерживается и после похорон дедушки возвращается к беременной жене и сыну.

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Принц Гарри возвращается в США

Церемония прощания с принцем Филиппом состоялась 17 апреля. Инсайдеры сообщили изданию The Daily Mail, что уже 19 апреля принц Гарри покинет Лондон.

Вместе с отцом, принцем Чарльзом Гарри посетит Виндзорский замок, чтобы увидеть цветы, которые британцы оставили для его дедушки. После этого, скорее всего, принц полетит в США, где его ждет беременная жена Меган Маркл и маленький сын Арчи.

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Напомним, принц Гарри вместе с бабушкой, папой, братом и другими родственниками провел герцога Эдинбургского в последний путь. Это был первый официальный выход внука ее Величества по приезду в Лондон. На похоронах Гарри выглядел очень печальным и скорбным.

После церемонии прощания Гарри покинул часовню Святого Георгия вместе с братом принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон. Известно, что между братьями напряженные отношения, однако, вероятно, смерть принца Филиппа заставила их отбросить все обиды.