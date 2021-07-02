Итоги недели: воссоединение принцев Гарри и Уильяма и лучшие мгновения Leopolis Jazz Fest

На прошлой неделе в мире обсуждали победу украинской сборной на Евро-2020, а также суд с участием Бритни Спирс по опекунству отца и открытие памятника принцессе Диане. Также во Львове прогремел долгожданный Leopolis Jazz Fest, на который приехали десятки звезд.

Победа Украины на матче в Глазго

29 июня Украина победила Швецию на Евро-2020 со счетом 2:1. Два победных гола забили в ворота противника футболисты Александр Зинченко и Артем Довбик. Таким образом Украина смогла попасть в ¼ Евро-2020. Немалую поддержку им высказывали Президент Украины Владимир Зеленский, украинские звезды, фанаты во всех уголках Украины и на стадионе матча.

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В частности, едва ли не самую большую поддержку смогли подарить любимые жены футболистов. Накануне решающего матча жены украинских футболистов вместе с детьми сняли видео, где поддержали сборную. Маргарита Степаненко, Юлия Пятова, Анна Сидорчук и Юлия Кривцова вместе с детьми записали красноречивый ролик, где желали родным победы.

Жена Зинченко, беременная первенцем Влада Седан, тоже выражала свою любовь на стадионе матча вместе с другими украинскими фанатками футбола.

Добавим, что украинская сборная 1 июля уже прилетела в Рим, Италия, чтобы 3 июля сыграть матч четвертьфинала с Англией. За ним можно будет следить в 22:00 по Киеву.

Результат суда Бритни Спирс

Американская певица с 2008 года находится под постоянной опекой своего отца Джеймса. В течение всего времени он имел доступ к ее финансам, мог контролировать концертную деятельность и влиять на общение дочери с ее детьми. Но 23 июня Бритни впервые за 13 лет нарушила молчание и заявила в суде, что страдала от своего отца. По ее словам, ей запрещено было рожать детей, жениться, отказываться от концертов и иметь доступ к собственным деньгам.

Такие заявления шокировали весь мир, и движение в поддержку Бритни – #FreeBritney – еще больше набрало силу. В поддержку певицы выступили ее бывший бойфренд Джастин Тимберлейк, сестра Джейми Линн Спирс, артистка Кристина Агилера и бывший муж Бритни Кевин Федерлайн. Но, несмотря на колоссальную реакцию общественности, суд отклонил ходатайство адвокатов о прекращении опеки отца над певицей. Судебное заседание состоялось 30 июня в Лос-Анджелесе и, согласно ему, артистка продолжает быть под опекой своего отца. Сейчас звезда отдыхает на Гавайях и оправляется от публичного давления.

Leopolis Jazz Fest 2021

После двух лет перерыва долгожданный джазовый фестиваль вернулся в культурную столицу Украины – Львов. Из-за пандемии коронавируса событие прошлого года пришлось отменить, но уже в этом году организаторы приняли решение провести мероприятие, но со строгим соблюдением карантинных требований и правил. Если коротко, то гости фестиваля должны были пройти обязательное ПЦР-тестирование для пребывания на территории события, или же сдать быстрый экспресс-тест.

Музыкальный фестиваль проходил во Львове с 24 по 28 июня и пригласил в город десятки музыкантов со всего мира. Главной изюминкой джазового мероприятия стало выступление британца Seal, концерт которого охватил сердца всех посетителей. Лирические хиты также выполнил украинский исполнитель Pianoбой и Кристина Соловей.

На Leopolis Jazz Fest 2021 приехали тысячи людей, среди которых было немало звезд: Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, Александра Зарецкая из группы KAZKA, Наталка Карпа, участник "Холостячки" Евгений Ковтуненко, Татьяна Литвинова, Валерия Гузема и многие другие знаменитости. Все они демонстрировали изысканные образы и беззаботно проводили время на территории фестиваля и в самом городе. В целом фестиваль оставил замечательное послевкусие и ощущение докарантинной радости.

Открытие памятника принцессе Диане

Легендарную и чрезвычайную Леди Ди миллионы людей со всего мира помнят до сих пор. В этом году принцессе Диане могло бы исполниться 60 лет, но страшная автокатастрофа забрала жизнь женщины почти 24 года назад. Ее сыновья – принц Уильям и принц Гарри – решили заказать памятник в честь матери и вместе его открыть 1 июня – в день ее рождения. Скульптуру установили в Затонувшем (Глубинном) саду на территории Кенсингтонского дворца.

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Принцы Уильям и Гарри открыли памятник матери / Фото с инстаграма герцогов Кембриджских

Такое воссоединение имеет большое значение для всех британцев и самой британской семьи, ведь после всех скандалов с принцем Гарри и Меган Маркл, которые отреклись от королевских обязанностей, вероятное "потепление" в отношениях семьи может восстановить старую дружбу братьев. Что можно было увидеть во время открытия статуи принцессе Диане – принцы имели отличное настроение и между ними не ощущалось никакой вражды.



Принц Уильям и принц Гарри на открытии памятника принцессе Диане / Фото Getty Images

Важно Кейт Миддлтон хочет примирить Гарри и Уильяма на открытии памятника принцессе Диане

Стоит добавить, что на открытии памятника присутствовали только члены комитета по памятникам, скульптор и автор статуи Ян Ранк-Бродли и дизайнер сада Поп Моррисон. Кейт Миддлтон не была на событии из-за карантинных требований, Меган Маркл находится в США с маленькими детьми, принц Чарльз не хотел приходить, чтобы не "бередить старые раны на сердце", а Елизавета II находилась в туре по Шотландии.