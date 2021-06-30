Матч Украины и Швеции был очень важным и историческим для нашей сборной. Украинцы показали отличный результат. Футболисты отмечают, что они чувствовали поддержку земляков и родных, которая помогла одержать желанную победу.

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Как дети футболистов поддержали сборную Украины

Накануне матча Маргарита Степаненко – жена Тараса Степаненко – на личной странице в инстаграме опубликовала трогательный ролик. Она предстала перед объективом вместе с женами коллег своего мужа – Юлией Пятовой, Анной Сидорчук и Юлией Кривцовой.

Женщины позировали с детьми. Они все с нетерпением ждали игру и хотели поддержать своих родных, которые представляли Украину на Евро-2020.

"Мы – сборная!", – отметили жены и дети футболистов в видео.

Маргарита Степаненко поделилась и еще одним милым видео. Она сняла его в собственном доме вместе с тремя сыновьями. Под зажигательную песню все танцевали и призывали: "Украина, вперед!".

Украина, вперед! Верим в наших ребят! Мы готовы, настрой боевой!

– написала Маргарита под видео.