Открытия памятника принцессе Диане ждет весь мир. Принц Гарри, который в последний раз прилетал в Лондон на похороны дедушки герцога Эдинбургского, также прибыл в Великобританию, чтобы быть вместе с семьей в этот исторический момент.

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Принц Чарльз не придет на открытие

А принц Чарльз отказался присутствовать на открытии. Он прожил в браке с принцессой Дианой 15 лет и ее смерть была болезненной для него. Принц Уэльский не хочет вспоминать прошлое.

Для него это очень трудно. Это событие может вернуть старые раны, воспоминания. После смерти Дианы Чарльз решил, что лучше оставить все воспоминания при себе,

– поделился друг принца Уэльского.

Статую установят в затонувшем саду. Это любимое место принцессы Уэльской на территории Кенсингтонского дворца, где она жила, находясь в браке с принцем Чарльзом.

Важно Кейт Миддлтон хочет примирить Гарри и Уильяма на открытии памятника принцессе Диане

На торжественном открытии памятника в день, когда принцессе Диане исполнилось бы 60 лет, будут присутствовать 2 ее сына – принцы Уильям и Гарри. К ним присоединятся близкие родственники покойной принцессы, скульптор Ян Ренк-Бродли и ландшафтный дизайнер Поп Моррисон.

Кейт Миддлтон в этот важный момент не сможет быть рядом с мужем из-за карантинных правил, а Елизавета II 1 июля должна отправиться в рабочую поездку в Шотландию.