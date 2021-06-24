1 июля на территории Кенсингтонского дворца состоится открытие памятника принцессе Диане. Ранее сообщалось, что на церемонию прибудут принц Гарри и принц Уильям без жен. Но появилась информация, что на открытии будет присутствовать также Кейт Миддлтон. Королевский дворец не опровергал, как и не подтверждал слухи.

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Кейт Миддлтон хочет помирить принцев Гарри и Уильяма

Источники, приближенные к королевским лицам, сообщили, что братья Гарри и Уильям, а также Кэтрин, приедут вместе. Однако принцы выступят с отдельными речами.

Обратите внимание. 1 июля принцессе Диане могло бы исполниться 60 лет. Чтобы почтить память матери, Уильям и Гарри откроют памятник в ее честь. С 2017 года над статуей работал скульптор Йен Ренк-Бродли. Ее установят в Затонувшем саду – любимом месте принцессы Уэльской на территории Кенсингтонского дворца.

Кейт Миддлтон, по словам инсайдеров, все эти годы наблюдала за трудом скульптора. Поэтому она не может оставить мужа одного и хочет быть рядом с ним в ответственный момент.

Кроме этого, Кэтрин хочет помочь примирению братьев Уильяма и Гарри. Она попытается сделать все возможное для того, чтобы братья выступили единым фронтом в день рождения их матери.

Без сомнения, между Кембриджами и Гарри будет напряжение, но все они признают, что несмотря на очевидные и глубоко укоренившиеся проблемы между ними, они хотят, чтобы день был исключительно о памяти принцессы Уэльской,

– пишет издание.

Отметим, что о роли миротворца говорил и дядя Кейт Миддлтон. Он заявлял, что если кто-то и может принести мир королевской семье, то это герцогиня Кембриджская, потому что она "замечательный медиатор".

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