Украинская сборная заставила всю страну неистовствовать. Миллионы зрителей собрались у экранов телевизоров, чтобы поддержать футболистов. В городах развернули цели фан-зоны, а родные спортсменов объединялись дома. Как поздравляли мужчин их жены и девушки – смотрите в подборке Showbiz 24!
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Жены футболистов поздравили с победой
Кристен Пазик
Одной из первых сборную Украины поздравила жена главного тренера Андрея Шевченко – Кристен Пазик: "Поздравляем всех игроков, тренеров и персонал сборной Украины! Никогда не сдавайтесь!".
Кристина Яремчук
Жена нападающего Романа Яремчука смотрела прямую трансляцию матча в кинотеатре. Она эмоционально поздравила сборную Украины в инстаграм-сториз.
Кристина Яремчук поздравила сборную Украины по футболу / Скриншот инстаграм-сториз Яремчук
Анна Сидорчук
Возлюбленная полузащитника Сергея Сидорова и жена Андрея Ярмоленко вместе болели за своих мужчин. После триумфальной победы они поговорили с футболистами и не сдерживали эмоций счастья.
Сидорчук и Ярмоленко поговорили с женами / Скриншот инстаграм-сториз Анны Сидорчук
Кристина Шишпор
Жена вратаря Георгия Бущана также поздравила украинскую команду. Она отметила, что сборная Украины готова к ожесточенной борьбе на стадионе с англичанами.
Кристина Шишпор поздравила сборную Украины / Скриншот инстаграм-сториз Шишпор
Юлия Пятова, Маргарита Степаненко, Юлия Кривцова
В одном доме матч смотрели жены Андрея Пятова, Тараса Степаненко и Сергея Кривцова. Женщины не сдерживали своих эмоций и искренне радовались, когда Украина победила Швецию.
Юлия Пятова поздравила сборную Украины / Скриншот инстаграм-сториз Юлии Пятовой
Юлия Кривцова поздравила сборную Украины / Скриншот инстаграм-сториз Юлии Кривцовой
Маргарита Степаненко поздравила сборную Украины / Скриншот инстаграм-сториз Степаненко
Татьяна Макаренко
Возлюбленная полузащитника Евгения Макаренко. Она также не скрывала искренней радости и невероятно счастлива, что муж вместе с командой продолжит боротьббу на Евро-2020.
Татьяна Макаренко поздравила сборную Украины / Скриншот инстаграм-сториз Татьяны Макаренко
Татьяна Макаренко поздравила сборную Украины / Скриншот инстаграм-сториз Татьяны Макаренко
Роксана Малиновская
Жена Руслана Малиновского также присоединилась к поздравлениям. Девушка опубликовала сразу несколько инстаграм-сториз, в которых поздравила сборную и вспомнила о травме Артема Беседина, на котором жестко сфолил швед Маркус Даниельсон.
Роксана Малиновская поздравила сборную Украины / Скриншот инстаграм-сториз Малиновской
Еще раз напоминаю, в 2016 году сборная Португалии вышла из 3 места и получила кубок! Шинс есть у каждого! Верим в нашу Украину! Даже выход в четвертьфинал – это уже достижение! Горжусь!
– написала Малиновская.
Роксана Малиновская поздравила сборную Украины / Скриншот инстаграм-сториз Малиновской
Роксана обнародовала фото с момента фола и написала: "Это победа для Артема".
Роксана Малиновская поздравила сборную Украины / Скриншот инстаграм-сториз Малиновской
Карина Тимчик
Жена защитника Александра Тимчика не оставила феерическую игру без внимания. В личном блоге она также поздравила украинскую команду.
Карина Тимчик поздравила сборную Украины / Скриншот инстаграм-сториз Тимчик
Кристина Яремчук
Кристина в инстаграм-сториз отубликовала фото любимого, которому адресовала трогательные слова любви: "Ты моя гордость".
Кристина Яремчук трогательно поздравила супруга / Скриншот инстаграм-сториз Яремчук