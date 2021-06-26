Непогода во Львове не стала помехой проведению концертов на Leopolis Jazz Fest 2021. Организаторы приложили максимум усилий для того, чтобы выступление приглашенных музыкантов все-таки состоялись. Позаботились и о безопасности гостей. Из-за погодных условий концерты на главной сцене начались на час позже. Однако это не расстроило зрителей, и они зажигали под выступления долгожданных исполнителей.

К теме Львов, лето, джаз: как прошел первый день Leopolis Jazz Fest 2021

Сцена во дворе дворца Потоцких

Концерты на сцене во дворе дворца Потоцких открыл Misha Mendelenko Organ Quartet. Этот коллектив является одним из немногих, которые в Украине работают в традиционном гитарном составе. Музика квартера объединяет много разных жанров, среди которых бибоп, хард-боп, блюз. Группа покорила сердца публики авторской музыкой и аранжировками на джазовые стандарты.

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Обеденный перерыв с джазом. Что может быть лучше? В жаркую пятницу каждый желающий мог насладиться драйвовым выступлением от Sketchbook Quartet.

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Сцена на площади Рынок

Концерты на центральной площади города 25 июня начало гитарное трио из Турции Cenk Erdoğan Trio. Мужчины ошеломили публику и произвели незабываемые впечатления. Гости и жители города, затаив дыхание, наблюдали за этим выступлением.

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Marc Perrenoud удивил публику неординарной игрой на рояле. Вместе с ним сцену зажигали барабанщик Cyril Regamey и басист Marco Müller. Музыкантам удалось согреть зрителей после летнего проливного дождя.

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Сцена имени Эдди Рознера

Концерты на сцене имени Эдди Рознера были самыми ожидаемыми. Сотни гостей и львовян пришли в партер и пикниковые зоны, чтобы посмотреть 2 невероятных джазовых концерта.

Вечер на главной сцене начала датская пианистка Катрин Виндфельд. Она является одним из самых ярких композиторов и аранжировщиков скандинавского джаза. Коллектив Катрин помог ей согреть публику после сильного ливня, который накануне концерта был во Львове.



Катрин Виндфельд с группой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала



Катрин Виндфельд с группой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала



Катрин Виндфельд с группой на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала

Гости фестиваля с нетерпением ждали выступление британского певца, обладателя четырех премий Грэмми, звезды мирового масштаба – SEAL. Он известен своим неповторимым хриплым баритоном и классическим написанием песен. SEAL смог преуспеть во многих музыкальных жанрах. На сцене Leopolis Jazz Fest певец исполнил легендарные хиты Crazy и Kiss from a Rose. SEAL спел фирменным мягким тембром, который быстро закрепил за ним статус уважаемого певца. За время своей карьеры артист продал более 30 миллионов альбомов по всему миру.

Зрители не смогли усидеть на местах и танцевать под зажигательные хиты британского исполнителя. SEAL заставил публику неистовствовать. Именно его выступления на Leopolis Jazz Fest ждали по-особенному нетерпением, ведь SEAL впервые приехал в Украину, и этот концерт был уникальным.



SEAL на Leopolis Jazz Fest / Фото 24 канала



SEAL на Leopolis Jazz Fest / Фото 24 канала

SEAL на Leopolis Jazz Fest: смотрите видео онлайн

SEAL на Leopolis Jazz Fest: смотрите видео онлайн

26 июня на львовян и гостей древнего города ждет третий день фестиваля Leopolis Jazz Fest 2021, который обещает быть еще ярче!