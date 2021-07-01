Установка и открытие статуи принцессы Дианы состоялось в Глубинном (Затонувшем) саду. Когда-то это было любимое место принцессы Дианы при ее жизни на территории Кенсингтона. Ранее сад был преобразован в мемориал Диане и покрыт белыми цветами к 20-летию ее смерти в августе 2017 года.

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Открытие памятника принцессе Диане

С самого утра на открытие памятника стали приходить сотни людей, которые приносили цветы к воротам дворца, а также имели с собой карточки с изображением королевской любимицы и шарики в честь ее дня рождения.



Ворота Кенсингтона 1 июля 2021 года / Фото Getty Images

Принц Гарри прибыл сам, без Меган Маркл и детей, в Лондон за несколько дней до события. Сейчас он живет в Фрогмор-хаус. Последний раз он был в Лондоне на похоронах своего дедушки принца Филиппа. Вместе с ним был и принц Уильям. Оба мужчины были в приподнятом настроении.

Сегодня, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер – качества, которые сделали ее силой добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней. Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия,

– написали совместное обращение братья Гарри и Уильям.

На снимке, опубликованном в инстаграме герцогов Кембриджских, можно увидеть, как братья смотрят на несколькометровую статую принцессы Дианы, которая стоит рядом с маленькими сыновьями. Ее решили изобразить в блузке и юбке, а саму статую разместили возле озера под нежной аркой из зелени.



Памятник принцессе Диане, на который смотрят Гарри и Уильям / Фото с инстаграма герцогов Кембриджских

Кто еще был на событии

Кроме близких родственников принцессы Дианы, на открытии статуи были еще члены комитета по памятникам, скульптор Ян Ранк-Бродли и дизайнер сада Поп Моррисон.

Кейт Миддлтон, супруги принца Уильяма, не было на событии из-за карантина, однако ранее сообщалось, что она стремилась, чтобы ее муж с братом примирились в такой день ради своей покойной матери. На открытии памятника не было и принца Чарльза, отца Гарри и Уильяма, и бывшего мужа принцессы Дианы. В СМИ объясняли, что он не хотел идти на открытие, "поскольку оно может разворошить старые раны". Касательно свекрови Леди Ди, Елизаветы II, то она тоже отсутствовала на мероприятии, поскольку сейчас находится в туре по Шотландии.

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Что известно о статуе?

Статуя принцессе Диане была создана по личным эскизам и пожеланиям герцога Кембриджского Уильяма и герцога Сассекского Гарри. Работа над скульптурой началась еще в 2017 году, но установление монумента было отложено из-за пандемии и карантина. Автором памятника выступил скульптор Ян Ренко-Бродли, который создал портрет королевы Елизаветы II для аверса однофунтовой монеты.