Всегда строгая и требовательная Екатерина Кухар засыпала трио Александры Зарецкой, Юрия Мешкова и Александра Прохорова теплыми словами. Солистку группы KAZKA она сравнила с птичкой, которая в конце концов раскрыла крылья. После череды комплиментов балерина объяснила свою эмоциональность тем, что в положении. Вероятно, знаменитость ждет третьего ребенка.

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Наверное, я сегодня такая эмоциональная, потому что в положении,

– объявила Екатерина Кухар.

Эта новость ошарашила как ведущего Юрия Горбунова, так и судей – Влада Яму и Макса Чмерковского. Однако никаких комментариев от них после этого не было.

Екатерина Кухар заявила о третьей беременности: смотрите видео на 8 минуте 30 секунд

В сети неоднозначно отреагировали на заявление Екатерины Кухар. Одни телезрители "Танцев со звездами" уверены, что признание балерины о вероятной беременности понял лишь Юрий Горбунов, другие же до сих пор не верят своим ушам:

"Мне кажется, никто так и не понял, кроме Горбунова, что в положении – это быть беременной";

"Обожаю и поздравляю с беременностью";

"Никто не поздравил, Горбунов реально растерялся";

"Украинский язык немножко подколола Кухар";

"Такая же сказка, как про любовь Александры";

"Ничего не поняла, в положении – это правда или шутка";

"Катя, вы беременны? Вы не пошутили?";

"В смысле? Кухар в положении? Беременна? Чего съехали с темы".

Что известно о семье Екатерины Кухар