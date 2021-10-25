Всегда строгая и требовательная Екатерина Кухар засыпала трио Александры Зарецкой, Юрия Мешкова и Александра Прохорова теплыми словами. Солистку группы KAZKA она сравнила с птичкой, которая в конце концов раскрыла крылья. После череды комплиментов балерина объяснила свою эмоциональность тем, что в положении. Вероятно, знаменитость ждет третьего ребенка.
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Наверное, я сегодня такая эмоциональная, потому что в положении,
– объявила Екатерина Кухар.
Эта новость ошарашила как ведущего Юрия Горбунова, так и судей – Влада Яму и Макса Чмерковского. Однако никаких комментариев от них после этого не было.
Екатерина Кухар заявила о третьей беременности: смотрите видео на 8 минуте 30 секунд
В сети неоднозначно отреагировали на заявление Екатерины Кухар. Одни телезрители "Танцев со звездами" уверены, что признание балерины о вероятной беременности понял лишь Юрий Горбунов, другие же до сих пор не верят своим ушам:
- "Мне кажется, никто так и не понял, кроме Горбунова, что в положении – это быть беременной";
- "Обожаю и поздравляю с беременностью";
- "Никто не поздравил, Горбунов реально растерялся";
- "Украинский язык немножко подколола Кухар";
- "Такая же сказка, как про любовь Александры";
- "Ничего не поняла, в положении – это правда или шутка";
- "Катя, вы беременны? Вы не пошутили?";
- "В смысле? Кухар в положении? Беременна? Чего съехали с темы".
Что известно о семье Екатерины Кухар
- В декабре 2018 года Екатерина Кухар официально вышла замуж после 10 лет совместной жизни с артистом балета Александром Стояновым. Их брак оформили в США. На церемонию звезда пришла в пуантах, в пачке и с фатой.
- У балерины двое детей – сын Тимур, которого она родила от первого мужа-бизнесмена, и дочь Анастасия от Александра Стоянова.
- В первом браке Екатерина Кухар потеряла ребенка на последних сроках беременности. После этого она впала в депрессию, выбраться из которой ей помогли спектакли.