Через 6 дней после скандала вокруг Сергея Михалка лидер известных групп "Ляпис 98" и Brutto решил обратиться к фанатам. Он сразу предупредил, что записывает видео не для лидеров мнений или правоохранительных органов, а для фанатов Brutto Nostra.

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Как объяснил свой поступок Михалок

Сергей заявил, что все произошло на "семь тысяч восемьсот каком-то там концерте". Он общался с людьми из первых рядов, где якобы сидели "приятные, интеллигентные люди". Но потом они исчезли, а на их месте появились другие.

Возвращаюсь, смотрю, а их нет, моих любимых, а сидят пару пацанов, которые явно "залили сливу", имитируя, что они явно заскучали. Ну я думаю, ого, я вас уже не отпущу,

– рассказал артист.

Он начал разговаривать с мужчинами, но увидел, что охрана выводит одного из них. Из-за того, что у зрителя была гитара, Михалок решил пригласить его на сцену. Этого фаната звали Юрий и он, по словам Сергея, был навеселе. Музыкант хотел попробовать что-то сыграть вместе с Юрием.

Он начинает материться, я понимаю, что он вообще никакой. А на сцене мой сын. Аппаратура, охранники стоят. Я же типа сказал: "Я сам разберусь". Ну я что-то начинаю ему говорить, понимаю, что он хамит. Ругается. Я тоже умею материться – человек импульсивный,

– заметил певец.

"На сцене стоит мой сын, куча аппаратуры. Словом, он нахамил, что-то дерзкое сказал. Я думаю: мое рабочее место, люди смотрят, мы Brutto Nostra, я Михалок. Ну как бы имидж предполагает. Fight и все дела. Да, легонько его "боданул", он больше даже не от удара (упал, – Showbiz 24), а как-то, я не буду отмазываться – дал бычка, у нас это (так, – Showbiz 24) называется. В Украине называется "на Одессу отправил", – рассказал Сергей Михалок.

Никаких претензий со стороны зрителя

По словам Сергея Михалка, Юрий остался на концерте. Когда же приехала полиция, мужчина не имел претензий к артисту. Более того, музыкант якобы впоследствии разговаривал с "пострадавшим" и предложил ударить его в ответ.

"Никаких претензий не имел. Сказал, что пришел песню показать, просто перепил. Вот и все, что там было", – подытожил Сергей Михалок.

Видеообращение Сергея Михалка относительно инцидента в Полтаве: смотрите видео онлайн

Что известно об инциденте