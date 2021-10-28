Бывшая солистка "НеАнгелов" Слава Каминская опубликовала на личной странице новое сообщение. Она поинтересовалась у поклонников, как уколы красоты могут реагировать на коронавирус.

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Исполнительница рассказала, что через коронавирус и филлеры она стала похожа на шарпея (порода собаки). К тому же ее эмоциональное состояние на фоне болезни очень изменилось.

Расскажите, как инъекции ведут себя при ковиде. Мне кажется, я начинаю превращаться в шарпея. И вообще как-то странно эмоционально себя чувствую. Возможно от того, что ни***на не делаю и тупо чилюсь, а может и побочка. А еще я ужасно туплю, ленюсь, кашляю и схожу сума,

– поделилась Слава Каминская.

Знаменитость сообщила о болезни 2 дня назад, 26 октября. Сперва у певицы проявился сильный кашель. Однако Слава подумала, что он появился от электронных сигарет.

Немного погодя звезда таки сделала ПЦР-тест, который показал положительный результат на коронавирус. Поэтому артистка самоизолировалась и борется с другими симптомами – заложенностью носа, исчезновением вкуса и запаха, повышенной температурой тела.

Слава Каминская призналась, что не была вакцинированной от COVID-19. Хоть сейчас прививка – лучший способ защититься от болезни на фоне ее вспышки в Украине. По данным Минздрава, 95% людей, попадающих с коронавирусом в больницы, – невакцинированные.

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