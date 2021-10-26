Днем ранее экс-солистка группы "НеАнгелы" рассказывала в инстаграм-сториз, что имеет повышенную температуру тела – 37,8, которая со временем только росла. Также ее беспокоил кашель, который она думала, что получила из-за электронных сигарет, заложенности носа, а также Слава чувствовала, что потеряла вкусы.
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"Я думала, что я Бэтмен, который не заболеет "короной". Но у меня исчез вкус, поэтому можно есть цветную капусту и не париться вообще", – шутила артистка и добавляла, что не чувствует своего тела, когда касается его.
Также Каминская призналась, что не вакцинировалась и теперь считает себя дурой, потому что нужно было это сделать. По ее словам, она давно не чувствовала, чтобы ей было так плохо.
Результат ПЦР-теста
Судя по инстаграм-сториз, она вызвала медицинскую бригаду на дом и сдала на месте необходимые тесты.
Следовательно, через несколько часов стало известно, что в ее организме обнаружили коронавирус.
Слава Каминская заболела коронавирусом / Фото с инстаграм-стороз певицы
Отметим, что среди украинских звезд недавно также заболел коронавирусом Дмитрий Каднай. Он пропустил эфир "Танцев со звездами", и если не вернется в шоу, то покинет проект.
Вспышка коронавируса в Украине
- За минувшие сутки, 25 октября, в Украине зарегистрировали более 19 тысяч новых больных коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения в стране выросло до 2,8 миллиона человек.
- В общей сложности болезнь унесла жизни 64 936 жителей страны.
- Из-за роста заболеваемости COVID-19, по всей Украине наблюдается увеличение использования кислорода в больницах.