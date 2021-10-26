Днем ранее экс-солистка группы "НеАнгелы" рассказывала в инстаграм-сториз, что имеет повышенную температуру тела – 37,8, которая со временем только росла. Также ее беспокоил кашель, который она думала, что получила из-за электронных сигарет, заложенности носа, а также Слава чувствовала, что потеряла вкусы.

Читайте также Британская звезда Эд Ширан заболел коронавирусом

"Я думала, что я Бэтмен, который не заболеет "короной". Но у меня исчез вкус, поэтому можно есть цветную капусту и не париться вообще", – шутила артистка и добавляла, что не чувствует своего тела, когда касается его.

Также Каминская призналась, что не вакцинировалась и теперь считает себя дурой, потому что нужно было это сделать. По ее словам, она давно не чувствовала, чтобы ей было так плохо.

Лучшей защитой от коронавируса является вакцинация. 94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы. Да, привитые люди также могут заболеть, но при этом у них значительно меньшие риски госпитализации и смерти.

Результат ПЦР-теста

Судя по инстаграм-сториз, она вызвала медицинскую бригаду на дом и сдала на месте необходимые тесты.

Следовательно, через несколько часов стало известно, что в ее организме обнаружили коронавирус.



Слава Каминская заболела коронавирусом / Фото с инстаграм-стороз певицы

Отметим, что среди украинских звезд недавно также заболел коронавирусом Дмитрий Каднай. Он пропустил эфир "Танцев со звездами", и если не вернется в шоу, то покинет проект.

Вспышка коронавируса в Украине