Уже более четырех лет секс-символ украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева встречается с бизнесменом Артемом Кимом, которого подозревают в хищении государственных средств. Звезда призналась, что паспорт жениху уже отдали, судебная тяжба до сих пор продолжается.

Сердце обольстительной модели и певицы Даши Астафьевой еще в 2016 году завоевал сын бывшего президента "Энергоатома" Артем Ким. Через год бизнесмена задержали по подозрению в хищении государственных средств на сумму почти 27 миллионов гривен. Знаменитость рассказала, что суд над женихом до сих пор продолжается.

Стоит знать Даша Астафьева переболела коронавирусом и раскрыла ужасные последствия болезни

Артем до сих пор под следствием. Все продолжается, бесконечные суды, заседания. Но уже отдали паспорт, и мы можем путешествовать,

– поделилась Даша Астафьева.

Певица призналась, что сразу после того, как любимому вернули паспорт, они впервые за долгое время отправились в совместный отпуск. Влюбленные поехали на рыбалку в Черногорию, прихватив спиннинги и удочки.

"Я поймала свою первую баракуду, почти двухметровую. И поразила всех, даже Артема", – рассказала Даша Астафьева. Она добавила, что с женихом она успела побывать и в Доминиканской Республике и освоить серфинг.



Даша Астафьева с женихом Артемом Кимом / Фото Instagram / @da_astafieva

Что известно о романе Даши Астафьевой с Артемом Кимом

Роман пары начался еще в 2016 году, а через год отношений они обручились. Свадьбу влюбленным пришлось отложить, ведь в августе 2017 года детективы НАБУ совместно с САП задержали бизнесмена Артема Кима. Мужчину подозревают в хищении государственных средств при тендере на закупку техники Южноукраинской атомной электростанцией, директором которой был его отец Виссарион Ким.

В августе того же года бойфренда Даши Астафьевой посадили под домашний арест. Кроме того, он не мог выезжать за границу и устроиться на работу, поэтому, по словам артистки, они жили на ее деньги.