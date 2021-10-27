Знаменитость отметила, что теперь она красивая одинокая женщина. Такое известие озадачило поклонников Астафьевой.

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Даша Астафьева разошлась с любимым

Исполнительница рассказала, что в ее жизни изменилось лишь то, что разошлась с женихом. 5 лет Даша была в отношениях с бизнесменом Артемом Кимом.

Теперь я красивая одинокая женщина. Разошлась с парнем. Мы остались друзьями, как и все нормальные люди,

– сказала артистка.

Даша и Артем находились в отношениях с 2016 года. Они вместе путешествовали, были на вечеринках с друзьями и планировали свадьбу.

Артем Ким под следствием