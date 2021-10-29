Хотя сестра Джиджи Белла не обвинила конкретно 25-летнего Зейна Малика, но и не опровергла эти слухи. Вместе с тем модель решила поделиться новой публикацией.

Читайте также Джиджи Хадид разошлась с Зейном Маликом, который якобы ударил ее маму, – СМИ

Она разместила иллюстрацию женщины с цитатой: "Я ничего не могу вам сделать, кроме как работать над собой. Вы ничего не можете для меня сделать, кроме как работать над собой".



Белла Хадид заинтриговала новой публикацией / Фото из инстаграм-сторис модели

Вероятно, такие слова не имеют никакого отношения к ситуации, которая сложилась в отношениях Джиджи Хадид и Зейна Малика, впрочем, это выглядит довольно актуально и необычно. К сожалению, сообщение было размещено в инстаграм-сторис и фанаты не имеют возможности узнать, что об этом думают другие поклонники Беллы в комментариях.

Что известно о скандале у Джиджи и Зейна