Хотя сестра Джиджи Белла не обвинила конкретно 25-летнего Зейна Малика, но и не опровергла эти слухи. Вместе с тем модель решила поделиться новой публикацией.
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Она разместила иллюстрацию женщины с цитатой: "Я ничего не могу вам сделать, кроме как работать над собой. Вы ничего не можете для меня сделать, кроме как работать над собой".
Белла Хадид заинтриговала новой публикацией / Фото из инстаграм-сторис модели
Вероятно, такие слова не имеют никакого отношения к ситуации, которая сложилась в отношениях Джиджи Хадид и Зейна Малика, впрочем, это выглядит довольно актуально и необычно. К сожалению, сообщение было размещено в инстаграм-сторис и фанаты не имеют возможности узнать, что об этом думают другие поклонники Беллы в комментариях.
Что известно о скандале у Джиджи и Зейна
- Отношения голливудской пары трудно назвать простыми – они уже неоднократно сходились и в последний раз они возобновили роман в декабре 2019 года. Уже в сентябре 2020 года пара стала родителями дочери Хаи, однако не спешили жениться.
- Но их семейная идиллия длилась недолго. Звезды снова не вместе якобы из-за того, что Зейн ударил однажды маму Беллы и Джиджи – Йоланду, когда та пришла в дом к внучке Хаи.
- Женщина якобы планировала подавать в полицию на знаменитого зятя, но не сделала этого.
- Все слухи в СМИ Зейн Малик в сети уже отрицал, а вот Джиджи пока молчит и ничего не комментирует.
- Супермодель и певец якобы живут отдельно, однако продолжают вместе воспитывать дочь Хаи.