Пасха

Период "после праздников" уже почти прошел, поэтому редакция Showbiz 24 вместе с другими украинцами подводит итоги прошлой недели. А она началась со светлого дня Пасхи, который в этом году пришелся на 2 мая. Тысячи украинских семей шли в церкви или же освящали пасхальные куличи "онлайн", но атмосфера праздника осталась неизменно приятной и праздничной.

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Звезды также присоединились к празднованию: они хвастались в социальных сетях пышными корзинами, яркими платьями и застольями. В этом году событие отмечали Лилия Ребрик, чета Бабкиных, Осадчая с Горбуновым, Тина Кароль, Каменских и Потап, Наталья Карпа и многие другие звезды. Надеемся, что ваше празднование было не менее приятным и особенным.

Катя Осадчая – в третий раз беременна

Слухи об особом состоянии телеведущей "ходят" последние несколько недель. Подозрения вызвали ее платья, которые как будто заметно подчеркивали ее округлый живот. В финале шоу "Голос страны-11" звезда надела довольно обтягивающее платье, после которого не осталось сомнений, что Катя Осадчая в третий раз забеременела. У нее уже есть сына Иван от Юрия Горбунова, а также взрослый сын Илья от первого мужа.

Все догадки фанатов звезда подтвердила после Пасхи. В очередной программе "Светской жизни" она взяла интервью у Оли Поляковой в Турции, где та не удержалась и спросила Катю, ждет ли она пополнения. Ведущая лишь засмеялась и подтвердила информацию, что скоро станет многодетной мамой. В тот же день Осадчая с Юрием Горбуновым опубликовали фотографию, на которой вдвоем поддерживают довольно большой живот ведущей. Можно предположить, что знаменитость сейчас находится во втором триместре беременности.

У принца Уильяма – ютуб-канал

Герцоги Кембриджские стали на шаг ближе к своим подданным, ведь создали первый ютуб-канал. Стоит добавить, что на такой эксперимент они пошли первыми в королевской семье. Наиболее прогрессивными в области технологий были принц Гарри и Меган Маркл, но теперь они не выполняют королевских обязанностей.

Интересно Кейт Миддлтон появилась в изысканной блузке, которую надевала 10 лет назад

Хотя супруги, герцоги Сассекские, вероятно, положительно повлияли на Кейт и Уильяма, поскольку те стали более раскованными на публике, начали участвовать в большем количестве проектов и заметно модернизируют монархические устои.

Новый и первый ютуб-канал принца Уильяма и Кейт Миддлтон имеет логическое название – Duke and Duchess of Cambridge (Герцог и герцогиня Кембриджские). Сейчас там появилось только одно видео, в котором запечатлены веселые закадровые моменты с работы принца Уильяма и Кейт, а также документальные кадры из официальных визитов. Что дальше будет появляться в ютубе герцогов – пока неизвестно.

Трейлер с ютуба Кейт Миддлтон и принца Уильяма: смотреть онлайн

"Мисс Украина-2020" поехала на "Мисс Вселенная"

Обладательница титула "Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская уже отправилась в Майами на международный конкурс красоты "Мисс Вселенная". 16 мая 2021 года она будет представлять Украину за океаном. В событии примут участие девушки из 74 стран мира.

Для конкурса команда стилистов сшила 27-летней красавице эффектное и довольно откровенное платье с украинскими мотивами. Наряд ей шили семь мастеров в течение месяца. На его создание потратили 15 метров атласной ткани и разработали специальный раствор. Платье весит около 7 килограммов и называется "Душа-Вытынанка".

Стоит добавить, что Елизавета Ястремская могла не попасть на конкурс в США, поскольку ей не хотели выдавать американскую визу. Но после публичной огласки "Мисс Украине 2020" все-таки разрешили въезд в США, а в посольстве США пошли навстречу – упростили процедуру записи на второе собеседование несмотря на строгий карантин.