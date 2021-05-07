Еще в прошлом году Кейт Миддлтон позвонила участнице фотопроекта Hold Still – 5-летней Миле, которая поборола рак. Однако видео сентиментального разговора обнародовали только сейчас. Для появления перед камерами герцогиня Кембриджская выбрала наряд, который долго хранила в гардеробе.

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Образ Кейт Миддлтон

Она предстала в классических темно-синих брюках прямого покроя, под которые подобрала кремовую шелковую блузку от бюджетного британского бренда Whistles.

Это наряд с прозрачными рукавами и кружевной вставкой. Талию Кейт Миддлтон подчеркнула кожаным поясом. Из аксессуаров она выбрала массивный перстень, который получила от любимого на помолвку, и лаконичные серьги с жемчугом и бриллиантами.



Кейт Миддлтон в старой блузке / Фото Кенсингтонский дворец



Кейт Миддлтон в старой блузке / Фото Кенсингтонский дворец

Как информирует Daily Mail, именно в этой изысканной блузке Кейт Миддлтон позировала для официального портрета, которым королевская семья объявила о помолвке принца Уильяма. Съемка состоялась в ноябре 2010 года. К тому времени наряд стоил всего 125 фунтов и стал очень популярным.

Бренд Whistles даже перевыпустил блузку под названием "Кейт", чтобы удовлетворить потребности тех, кто стремился скопировать облик будущей жены Уильяма.



Кейт Миддлтон и принц Уильям после помолвки / Фото из открытых источников