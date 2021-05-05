Подготовка к масштабному конкурсу "Мисс Вселенная-2020", который состоится 16 мая, стартует уже в четверг, 6 мая. Поэтому 27-летняя королева красоты Елизавета Ястремская с командой отправилась в США.

Стоит знать Мисс Мира: конкурс, который уже 70 лет меняет жизнь красавиц

Для долгого перелета "Мисс Украина-2020" выбрала наряд от бренда the Coat – модного дома известного дизайнера Кати Сильченко, которая отвечает за стиль первой леди Елены Зеленской. Модель позировала в аэропорту в кожаном пиджаке и топе песочного цвета, нежно-розовых брюках и лакированных туфлях на высоком каблуке.

Этот день настал! Я лечу на "Мисс Вселенная" в Майами, США. Впереди 10 дней подготовки к самому престижному конкурсу красоты в мире вместе с участницами из 74 стран,

– поделилась Елизавета Ястремская.

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Откровенное национальное платье "Мисс Украины"

Несколько часов назад Елизавета Ястремская показала, как выглядит ее национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная-2020". В течение месяца семь мастериц изготавливали фантастическое черно-белое платье с экстремально глубоким декольте, металлической вставкой и крыльями на плечах.

На создание откровенного платья потратили около 15 метров атласной ткани и разработали специальный раствор. Наряд весит около 7 килограммов и называется "Душа-Вытынанка".

"Жизнь порой оставляет дырочки в душах людей, но Бог делает из них прекрасный гармоничный рисунок, который отражает внутреннюю красоту человека, его духовность. Душа светлая, чистая, что и символизирует белый цвет костюма. Зеркальный блеск отражает внутренний мир человека", – объяснила "Мисс Украина-2020".

Напомним, "Мисс Украина" могла так и не попасть на конкурс "Мисс Вселенная" в Майами, ведь ей не давали визу в США. Визовых офицеров смутило то, что родная сестра Елизаветы Ястремской вступила в брак с американцем и проживает с ним в Майами, а сама красавица не замужем и не имеет детей, что соответствует требованиям конкурса.

После публичной огласки девушке все-таки разрешили въезд в США, а в посольстве США пошли навстречу – упростили процедуру записи на второе собеседование несмотря на строгий карантин.