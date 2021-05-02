В воскресенье, 2 мая верующие празднуют Светлое Христово Воскресение. Для многих этот день является самым важным среди религиозных праздников. В этом году из-за пандемии коронавируса необходимо и в дальнейшем соблюдать правила безопасности, чтобы обезопасить себя и родных от инфицирования. Большинство людей не нарушают традиций и этот день проводят в кругу семьи, однако воздерживаются от массовых мероприятий. Как Пасху празднуют украинские звезды – смотрите дальше.

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Украинские звезды празднуют Пасху

Наталка Карпа

Певица начала празднование с дочкой Златой. Девочка имела отдельную маленькую корзинку, которую с мамой отнесла в церковь.Наталья поделилась яркими кадрами, которые сделала неподалеку от храма.

Пасхальные корзины посвятили. С хорошим настроением и искренним сердцем встречаем пасхальные праздники!

– написала в публикации Карпа.

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Звездная украинская супружеская пара, которая ждет пополнение в семье, опубликовала несколько фотографий, которое сделало посреди водоема на роскошной яхте. В руках Катя держала тарелку с паской и писанками, мило улыбалась любимому и наслаждалась моментом: "Христос Воскрес! Каждой семье желаем здоровья, согласия, мира и только хороших новостей".

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Олег Винник

"Пасхальное солнце улыбается с небес! Христос Воскрес!" – поздравил народный любимец.

Наталка Денисенко

"Христос Воскрес! Со светлым праздником Пасхи! Я очень люблю этот праздник, имею особую внутреннюю трактовку этого дня. Сразу после Пасхи наступает тепло и невероятное просыпание природы. Для меня – это праздник света, семейных ценностей и божественной любви. Ведь в какого Бога мы бы ни верили, он очень-очень любит нас, ведет нас по жизни самыми лучшими путями, которые мы можем выбрать для себя. Пусть в ваши семьи с этим праздником войдет еще больше света и прекрасных событий. Обнимаю!" – написала в публикации актриса.

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Олена Шоптенко

"Христос Воскрес! Со светлым праздником Пасхи!" – присоединилась к поздравлениям танцовщица.

Руслана

Музыкантка не только поздравила с самым светлым днем в году, но и поделилась проникновенными словами: "Пасха... Я всегда по-особенному произношу это слово. Сегодня мне захотелось себе и всем нам сказать (возможно, впервые, но чрезвычайно осмысленно и с ощущением сказанного), что для меня есть Пасха. Великий День... это день, когда происходит что-то величественное…

Солнца становится больше, природа творит, мы начинаем творить".

Это день, когда мы распяли, чтобы воскресить. Возненавидели, чтобы любить. Прокляли, чтобы возвеличивать. Саму мечту ... Воскресение Божественного, частичка Бога в нас. Иисус, как мечта: идешь за ним, чтобы творить и отдать свое сердце, чтобы этот мир был счастливыми. Разве не эти святые, светлые и величественные чувства дают нам любить все, мир? Пасха ... Великий День ... День, когда моя мечта, мой Создатель, мой Бог воскресает во мне. С праздником всех! Христос Воскрес!

– написала Руслана.

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Настя Каменских и Потап

Исполнительница уже вернулась из Мексики и Пасху проведет вместе с любимым Потапом. Знаменитая пара поделилась фотографиями, которые сделала во время праздничного завтрака. Супруги наслаждались пасхальными блюдами на террасе собственного загородного дома.

Со светлым праздником Пасхи, друзья! Пусть он наполнит вас и ваш дом миром, теплом и любовью! Берегите друг друга!

– поздравила NK.

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TAYANNA

"Христос Воскрес! Хорошей вам Пасхи!" – поздравила певица.

Павло Зибров

"Христос Воскрес! В светлый и торжественный день Пасхи желаю добра, благополучия и мира вашему дому! Пусть Воскресение Христово принесет свет, счастье и мир. Крепкого здоровья, любви, сердечного тепла, улыбок и Божьей благодати вам и вашим родным!" – обратился артист к поклонникам.

Илона Гвоздева

"Христос Воскрес! Хочу пожелать здоровья, счастья, любви, семейного благополучия, мирного неба и Божьего благословения!" – поздравила подписчиков звездная мама.

Наталья Могилевская

"Поздравляю всех с праздником Великой Пасхи! Хочу пожелать крепости духа, силы, успехов. Пусть этот прекрасный праздник принесет нам Божью благодать, мир в наши дома, Любовь и счастье! С праздником!" – присоединилась к звездным коллегам Могилевская.

Анна Саливанчук

"Дорогие мои! Христос Воскрес! Со всего сердца поздравляю с добрым и светлым праздником Пасхи! Желаю, чтобы все хорошее помнилось, а все плохое мгновенно растворялось в воздухе. Пусть жизнь будет прекрасной, радостной и светлой. Пусть с верой в сердце и с надеждой в душе для вас всегда открываются любые двери к истинному счастью" – написала в инстаграм-заметке актриса.

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Сергей Бабкин

В субботу перед Пасхой певец посвятил корзину вместе с родными. После этого он обнародовал видео, где показал, как держа маленького сына на руках, его священник окропляет. Стоит отметить, что Сергей и другие люди, которые находились на территории двора храма, были без защитных масок на лицах, но соблюдали социальную дистанцию.

На Пасху музыкант обнародовал фото, где вместе с женой и детьми стоит перед церковью: "Христос Воскрес! С праздником, дорогие! Желаю света, добра, благоденствия, достатка, веры и любви!".

Елена Зеленская

"Со светлым праздником Пасхи!" – поздравила на личной странице в инстаграме первая леди Украины.

Лидия Таран

Ведущая вместе с дочкой освятила пасхальную корзину в церкви и поделилась несколькими яркими кадрами: "Христос Воскрес! Кто уже попробовал священную паску и колбаску? Всем здоровья, мира и хорошей погоды!".

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Оля Цибульская

Певица поделилась фрагментом из видео песнопения " Христос Воскрес!", которое записала вместе с 11 коллегами. Цибульская спела на испанском языке и поздравила всех с Пасхой.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Телеведущая вместе с мужем Андреем Диким позировала во дворе собственного загородного дома, держа в руках пасхальную корзину: "Христос Воскрес! Всем любви, здоровья и Божьей благодати!"

Любимый Лилии на личной странице в инстаграме поделился праздничным фото с младшей дочкой Полиной.

Ирина Федишин

Певица из Львова сфотографировалась возле праздничного стола, на котором стояли красивые пасочки и писанки: "Христос Воскрес! К праздникам готова. Всем вкусной паски!".

Позже вместе с мужем и сыновьями певица освятила паску в церкви: "Христос Воскрес! Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, мира, согласия, любви, больше радости. Веселых вам праздников и вкусной паски!".

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Джамала

Хотя исполнительница крымскотатарского происхождения и не празднует Пасху, однако поздравила всех украинцев, которые сегодня отмечают светлый праздник: "Друзья, поздравляю всех, кто сегодня празднует Пасху! Мира и здоровья вам и вашим близким! Хороших мыслей и добрых дел!".

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Светлана Тарабарова

Популярная певица и звездная мамочка сфотографировалась на красивом дворе собственного загородного дома. Для праздничного дня Светлана надела красивую вышиванку. На руках она держала маленькую дочку Марию, а рядом стоял любимый Алексей с сыном Иваном.

Христос Воскрес! Поздравляем вас всей семьей! Всегда оставайтесь на светлой стороне! С Пасхой!

– написала в заметке Тарабарова.

Эктор Хименес-Браво

Знаменитый шеф-повар из Колумбии поздравил украинцев с Пасхой и показал эффектные кадры с пасхальной корзиной и пасками в руках: "Я поздравляю всех со светлым праздником Пасхи! Желаю тепла и любви в каждый дом! Берегите друг друга!".

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Святослав Вакарчук

"Христос Воскрес! Со светлым праздником Пасхи!" – артист поприветствовал многомиллионную аудиторию поклонников.

Ольга Сумская

Актриса не только поздравила с праздником, но и рассказала и показала, как в этом году разрисовывала писанки: "Христос Воскрес! Впервые красила яйца оригинальным способом: нарезала чулки, намочила каждый кусок, положила на яйцо влагу веточку зелени, взяла листья краснокочанной капусты, аккуратно завязала каждое яйцо и варила на малом огне 30 минут, добавив уксуса. Писанки стояли ночь, утром я развернула их и вышла вот такая красота. С праздником!".

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ONUKA

Исполнительница поделилась яркой фотографией, а также рассказала о пасхальных традициях в своей семье: "В нашей семье мама и бабушка всегда пекли паски к празднику. Они делали их разных форм и размеров, но среди всех была одна миниатюра – самая маленькая Пасха, которую пекли специально для меня. А я всегда ждала пока она сойдет, а потом испечется.

Я с детства люблю Пасхальные дни, когда часто меняется погода от дождя к солнцу, когда всегда много вкусностей, доминирует запах выпечки, когда всегда проводишь время с родителями, в семейном кругу, когда просыпаешься утром по дефолту в хорошем настроении, готов делиться им со всеми вокруг".⠀

Несмотря на то, какой веры человек, что он исповедует и, или вообще верит в канонические праздники, все равно эти торжественные моменты способны объединить всех и хотя бы на один день сблизить всех, сделать добрее и лояльнее. Хотя бы ради этого стоит ждать на такие моменты. Со светлым праздником Пасхи! Пусть этот день согревает счастьем и любовью!

– поприветствовала ONUKA.

Юлия Санина

Вокалистка группы The Hardkisss опубликовала в своем инстаграме селфи с любимым и поздравила подписчиков: "С Пасхой!".

Оля Полякова

"Поздравляем всех со светлой Пасхой! Желаем вам вкусных пасок, родных людей рядом и добрых, чистых мыслей!" – поздравила артистка и опубликовала фото с дочерьми, которым уже делилась в прошлом году. На фотографии певица предстала вместе с Алисой и Марией в изысканных образах вблизи своего особняка.

DOROFEEVA

"В этот светлый праздник желаю вам добра и любимых людей рядом", – написала в публикации Надя. Она добавила, что обычно проводит этот день с семьей, однако в этом году такой возможности нет. Поэтому она с мужем Владимиром Дантесом решили поехать в недолгую поездку.

Леся Никитюк

"Христос Воскрес! Всех с праздником! Каждого яичком цок-цок!" – поздравила телеведущая. Вероятно, Леся сфотографировалась в родном Хмельницком, где проведет Пасху вместе с семьей.

Дзидзьо

Певец поделился фотографией, на которой позировал в вышиванке, держа в руках иву и пасхальную корзину: "Христос Воскрес!".

Также по случаю праздника Дзидзьо спел для своих поклонников гаивку.

Григорий и Кристина Решетник

Пасху звездные супруги празднуют на Мальдивах. Однако влюбленные не забыли поздравить подписчиков с этим замечательным весенним днем.

Христос Воскрес! Хоть мы сегодня и далеко от дома и не шли в церковь освящать корзину, но мыслями с родными. И всем вам желаем хорошего празднования и Божьей благодати. С любовью, семья Решетников,

– написала в публикации Кристина.

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