Неожиданную новость пара Кейт и принца Уильяма сообщила на их инстаграм-странице. Ранее их профиль назывался Kensington Palace – символически к названию поместья, где они проживают. Теперь их страница имеет аналогичное название к ютуб-каналу-Duke and Duchess of Cambridge.
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На главном фото теперь также изображены только счастливые и улыбающиеся Кейт и Уильям вместо семейного фото с детьми.
Инстаграм-страница принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Скриншот из инстаграма
Кейт Миддлтон и принц Уильям запустили ютуб-канал
В своем новом инстаграм-сообщении 5 мая супруги сообщили, что теперь фанаты могут подписаться на их первый ютуб-канал. Всего за час на него подписались почти 25 тысяч поклонников.
"Лучше поздно, чем никогда. Мы теперь в ютубе", – лаконично подписали короткий трейлер герцоги Кембриджские.
Этот же ролик стал первым на канале Кейт и Уильяма – в нем собраны неудачные дубли из разных видеообращений, а также веселые и просто документальные моменты с официальных визитов.
Трейлер с ютуба Кейт Миддлтон и принца Уильяма: смотреть онлайн
Реакция фанатов
Пользователи инстаграма и ютуба остались в восторге от такой новости и уже оставили свои радостные комментарии:
- "Вы, друзья, качаете! Ваш подход к монархии вдохновляет!";
- "Герцог и герцогиня расширили свою игру в социальных сетях. Мне это нравится!";
- "Безусловно, это модернизация королевской семьи. Мне нравится то, что вы растете в социальных сетях";
- "Лучшие новости. Спасибо, Кембриджи!";
- "Мне это нравится!!! Кэтрин... Вы такая красивая ... внутри и снаружи";
- Люблю вас! Не могу дождаться, чтобы увидеть контент на ютубе";
- "Бегу подписываться!".