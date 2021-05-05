Неожиданную новость пара Кейт и принца Уильяма сообщила на их инстаграм-странице. Ранее их профиль назывался Kensington Palace – символически к названию поместья, где они проживают. Теперь их страница имеет аналогичное название к ютуб-каналу-Duke and Duchess of Cambridge.

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На главном фото теперь также изображены только счастливые и улыбающиеся Кейт и Уильям вместо семейного фото с детьми.



Инстаграм-страница принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Скриншот из инстаграма

Кейт Миддлтон и принц Уильям запустили ютуб-канал

В своем новом инстаграм-сообщении 5 мая супруги сообщили, что теперь фанаты могут подписаться на их первый ютуб-канал. Всего за час на него подписались почти 25 тысяч поклонников.

"Лучше поздно, чем никогда. Мы теперь в ютубе", – лаконично подписали короткий трейлер герцоги Кембриджские.

Этот же ролик стал первым на канале Кейт и Уильяма – в нем собраны неудачные дубли из разных видеообращений, а также веселые и просто документальные моменты с официальных визитов.

Трейлер с ютуба Кейт Миддлтон и принца Уильяма: смотреть онлайн

Реакция фанатов

Пользователи инстаграма и ютуба остались в восторге от такой новости и уже оставили свои радостные комментарии: