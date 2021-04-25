Образ Кати Осадчей для суперфинала "Голоса страны"

На сцене "Голоса страны" ведущая Катя Осадчая появилась в фантастическом образе. Она надела черное платье длины миди с объемным полупрозрачным низом и роскошным декольте. Откровенный верх наряда щедро украшен блестящими камнями.

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Изысканное платье Катя Осадчая довершила лаконичными черными туфлями-лодочками. Стилисты тщательно позаботились о ее безупречном виде в кадре.

Длинные волосы ведущей они уложили назад и сделали макияж с блестящими тенями и нежной розовой помадой. Не забыла звезда и про элегантные аксессуары. Она довершила образ сияющими серьгами-кольцами, массивным перстнем и серьгами.

"Через несколько часов кубок победителя и ключи от квартиры найдут своего владельца", – интригующе написала Осадчая в личном профиле в инстаграме.



Юрий Горбунов и Катя Осадчая на "Голосе страны" / Фото из инстаграма ведущей

Юрій Горбунов і Катя Осадча на "Голосі країни" / Фото з інстаграму ведучого

Юрій Горбунов і Катя Осадча на "Голосі країни" / Фото з інстаграму ведучого