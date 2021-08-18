Во вторник утром, 18 августа, Ксения Мишина уже традиционно отправилась на съемки юбилейного сезона "Україна має талант", где является судьей. В гримерке звезду ждал фантастический сюрприз – пышный букет красных роз высотой в ее рост.

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Захожу я в свою гримерку, а тут такая красота. Кто-то точно знает, какого я роста,

– подчеркнула Мишина, позируя на фоне роз.

Первая украинская "Холостячка" не стала рассекречивать имя этого "кого-то", однако сообщила, что ее стилисты здесь ни при чем. Так, она предложила поклонникам отгадать, кто презентовал ей огромный букет роз.

Ксения Мишина похвасталась букетом роз: смотрите видео онлайн

Вероятно, фаны и дальше мучились бы в догадках, если бы Александр Эллерт не объявил о первой годовщине отношений с Ксенией Мишиной. Он опубликовал видео, которое смонтировал из памятных совместных кадров, и назвал актрису любимой. Фолловеры юмориста сразу же поняли, что розы были от него:

"И цветы от вас были";

"У Мишиной были сторис с букетом, может это попытка сойтись";

"Это попытка помириться. Я видела в сторис у Мишиной огромный букет цветов".

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