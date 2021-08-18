Во вторник утром, 18 августа, Ксения Мишина уже традиционно отправилась на съемки юбилейного сезона "Україна має талант", где является судьей. В гримерке звезду ждал фантастический сюрприз – пышный букет красных роз высотой в ее рост.
К теме Эллерт неожиданно поздравил Мишину с годовщиной отношений: фанаты растеряны
Захожу я в свою гримерку, а тут такая красота. Кто-то точно знает, какого я роста,
– подчеркнула Мишина, позируя на фоне роз.
Первая украинская "Холостячка" не стала рассекречивать имя этого "кого-то", однако сообщила, что ее стилисты здесь ни при чем. Так, она предложила поклонникам отгадать, кто презентовал ей огромный букет роз.
Ксения Мишина похвасталась букетом роз: смотрите видео онлайн
Вероятно, фаны и дальше мучились бы в догадках, если бы Александр Эллерт не объявил о первой годовщине отношений с Ксенией Мишиной. Он опубликовал видео, которое смонтировал из памятных совместных кадров, и назвал актрису любимой. Фолловеры юмориста сразу же поняли, что розы были от него:
- "И цветы от вас были";
- "У Мишиной были сторис с букетом, может это попытка сойтись";
- "Это попытка помириться. Я видела в сторис у Мишиной огромный букет цветов".
Расставание Ксении Мишиной и Александра Эллерта
- 16 июля Ксения Мишина объявила о разрыве с Эллертом. Отношения с юмористом якобы были для нее драматичным, поэтому она решила не предавать себя и своего сына.
- Победитель "Холостячки" лаконично прокомментировал расставание с актрисой – опубликовал определение жанра драма на личной странице в инстаграме.
- После этого Эллерт поехал в оккупированный Крым, где Мишина отдыхала с сыном Платоном. Они оба были в Ялте, однако не афишировали свою встречу.
- Ведущий "Холостячки" Григорий Решетник утверждал, что Эллерт с Мишиной разошлись из-за чрезмерной эмоциональности в отношениях. Он посоветовал эксам быть более сдержанными.
- Фаны просили дочь Эллерта Элю помирить отца с "Холостячкой", на что девочка отвечала: "Я ничего не решаю. Это их жизнь, я здесь ни при чем".
- На днях Ксения Мишина стала гостьей открытия 12-го Одесского международного кинофестиваля, однако на красную дорожку вышла не с Эллертом, а с коллегой по фильму Артемием Егоровым.