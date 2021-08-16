На курьезную свадьбу Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шамаева), как и полагается, пригласила не только друзей, но и родителей. На церемонию под открытым небом они приехали в вышиванках и готовились к знакомству с избранником дочери. Родные певицы и подумать не могли, что она может жениться сама на себе.

Важно Jerry Heil "вышла замуж" и показала утро невесты: фото и видео

Мы же знаем, что у нее нет никакого кавалера, или есть на пять минут. Мы приехали, думали, что познакомимся с женихом. А здесь узнаем, что сама за себя замуж выходит,

– поделилась мама Jerry Heil.

На удивление, шутлива свадьба не разочаровала родителей звезды. Они не покинули праздник преждевременно – папа вел дочь под венец, а мама снимала все на телефон. В своем инстаграм-профиле женщина опубликовала фото с церемонии и поблагодарила Jerry Heil за веселое торжество.

"Классно у нас получилось. И на свадьбе хорошенько повеселились, и презентацию клипа "Тук, тук, тук" дочки увидели. То есть убили двух зайцев. Получили море удовольствия. Доченька моя родная, огромное тебе и всей твоей команде спасибо", – написала Людмила Шамаева.



Jerry Heil с родителями на свадьбе / Фото с инстаграма Людмилы Шамаевой

Поясним, женитьба на самой себе называется сологамией. На западе женщины давно присягают любить себя в горе и радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии. Это лишь обещание заботиться о себе и оберегать себя.

Какой была свадьба Jerry Heil