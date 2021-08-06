В видеоролике, опубликованном несколько дней назад на ютуб-канале Скрябина, Ольга Кузьменко заявила, что Moon Records оставил 38 жалоб о нарушении авторских прав на различные видео. В основном речь идет о клипах на оригинальные песни, из-за чего канал могут навсегда заблокировать.

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Мама Скрябина также обвинила Пасичника в "рейдерстве" и сокрытии информации о начислении авторских и смежных прав, поэтому теперь открыто уголовное производство.

Почему вам, господин Пасичник, не дают покоя права интеллектуальной собственности, наработанные моим сыном за свою короткую жизнь? Потому что все эти годы вы жили в них, обворовывая нашу семью, и сейчас потеряли этот источник дохода?

– заявила Ольга.

Женщина попросила помощи у Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он помог в ситуации, поскольку сам прекрасно понимает, как трудно защитить авторские права в современном мире.

Отметим, что видеообращение Ольги Кузьменко на своей фейсбук-странице также распространила дочь Скрябина – Барбара.

Реакция Андрея Пасичника

Владелец лейбла Moon Records Пасечник уже отреагировал на ситуацию. По его словам, ситуация сложилась неприятная, но он попросил Ольгу не дезинформировать общественность, поскольку это все – ложь. Хотя он согласился отозвать все жалобы с ютуб-канала Скрябина.

Вы прекрасно знаете почему направлены эти жалобы. Творчество группы "Скрябин" содержит в себе авторские и смежные права различных авторов и музыкантов группы, которые принимали участие и работали с Андреем в разное время и долгие годы... Наша компания защищает права авторов и исполнителей, их нам доверили. Все права Андрея Кузьменко безусловно принадлежат наследникам, которые основали компанию ООО "Кузьма Скрябин"... На права Андрея никто не претендует,

– заявил Пасичник.



Реакция Андрея Пасичника на скандал / Скриншот с фейсбука, "Обозреватель"

Что известно о творчестве группы "Скрябин"