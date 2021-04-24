Ксения Мишина первой обнародовала загадочное сообщение. Она распространила черно-белое фото и поразмышляла о секрете спокойствия и гармоничной личности. "Холостячка" считает, что это – умение наблюдать.

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За собой, за своей жизнью, за событиями, которые происходят вокруг и внутри тебя. Но! Наблюдать, понимая, что ваше тело, имя и жизнь – это игра по божественному сценарию, временность, то, что мимолетно и непостоянно! А вот настоящее вы – это ваша душа... И это вечность,

– написала звезда.

Актриса добавила, что все страдания, переживания и проблемы принадлежат только телу и той игре, в которую оно играет: "И когда вы принимаете факт того, что ваша душа и тело отделимы и существуют в совершенно разных течениях, вы совершенно по-другому чувствуете и управляете собой и своей жизнью! Наблюдайте, принимайте, тренируйте свое сознание и несомненно ощутите этот дзен!" – написала актриса.

Пост Александра Эллерта

Автор "Квартала 95" не замедлил с ответом. Он тоже опубликовал черно-белую фотографию и поделился мыслями о том, есть ли у бога жена.

"Допустим, есть. И зовут ее Богиня. Тогда у него должны быть и увлечения какие-то, немного должен же он от нее отвлекаться. Но он: в бане замечен не был... на велобазе тоже... домино во дворе, не с кем ему... футбол, думаю он не смотрит, иначе его бы любимая команда всегда выигрывала... Охота и рыбалка? Вряд ли он будет терять тех, кого создал. И вроде как ни в одном гаражном кооперативе не зарегистрирован гараж на Бога... получается, что и жены нет!" – написал Александр Эллерт.

Реакция сети

Подписчики Ксении Мишиной встревожены такими сообщениями. Они интересуются, находится ли актриса до сих пор в отношениях с Александром. Но их вопросы остаются без ответов.

"Читаю и хочется сказать, что не верю вам, Ксюша. Без Саши вы не интересны";

"Где Эллерт?";

"Так вы вместе с Сашей или нет?";

Поклонники Александра Эллерта подозревают, что его сообщение – аллегория. Так он хочет достучаться до Ксении Мишиной.

"Это аллегория!!! Выдохся немного. Ксюша его, похоже, переиспользовала";

"Думаю, что в этом рассказе завуалирована их история с Ксенией";

"Как по мне, это азбука Морзе, смысл которой известен только Ксюше и Саше, они так своеобразным образом семейные ссоры решают";

"Саша, скоро Богиня из Хорватии приезжает? Разберитесь уже";

"Интересный ответ на вчерашнее сообщение Ксю".

Слухи о разрыве Мишиной и Эллерта