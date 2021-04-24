Ксения Мишина первой обнародовала загадочное сообщение. Она распространила черно-белое фото и поразмышляла о секрете спокойствия и гармоничной личности. "Холостячка" считает, что это – умение наблюдать.
Смотрите также Слава Каминская заявила, что может вернуться к экс-супругу Эдгару
За собой, за своей жизнью, за событиями, которые происходят вокруг и внутри тебя. Но! Наблюдать, понимая, что ваше тело, имя и жизнь – это игра по божественному сценарию, временность, то, что мимолетно и непостоянно! А вот настоящее вы – это ваша душа... И это вечность,
– написала звезда.
Актриса добавила, что все страдания, переживания и проблемы принадлежат только телу и той игре, в которую оно играет: "И когда вы принимаете факт того, что ваша душа и тело отделимы и существуют в совершенно разных течениях, вы совершенно по-другому чувствуете и управляете собой и своей жизнью! Наблюдайте, принимайте, тренируйте свое сознание и несомненно ощутите этот дзен!" – написала актриса.
Пост Александра Эллерта
Автор "Квартала 95" не замедлил с ответом. Он тоже опубликовал черно-белую фотографию и поделился мыслями о том, есть ли у бога жена.
"Допустим, есть. И зовут ее Богиня. Тогда у него должны быть и увлечения какие-то, немного должен же он от нее отвлекаться. Но он: в бане замечен не был... на велобазе тоже... домино во дворе, не с кем ему... футбол, думаю он не смотрит, иначе его бы любимая команда всегда выигрывала... Охота и рыбалка? Вряд ли он будет терять тех, кого создал. И вроде как ни в одном гаражном кооперативе не зарегистрирован гараж на Бога... получается, что и жены нет!" – написал Александр Эллерт.
Реакция сети
Подписчики Ксении Мишиной встревожены такими сообщениями. Они интересуются, находится ли актриса до сих пор в отношениях с Александром. Но их вопросы остаются без ответов.
- "Читаю и хочется сказать, что не верю вам, Ксюша. Без Саши вы не интересны";
- "Где Эллерт?";
- "Так вы вместе с Сашей или нет?";
Поклонники Александра Эллерта подозревают, что его сообщение – аллегория. Так он хочет достучаться до Ксении Мишиной.
- "Это аллегория!!! Выдохся немного. Ксюша его, похоже, переиспользовала";
- "Думаю, что в этом рассказе завуалирована их история с Ксенией";
- "Как по мне, это азбука Морзе, смысл которой известен только Ксюше и Саше, они так своеобразным образом семейные ссоры решают";
- "Саша, скоро Богиня из Хорватии приезжает? Разберитесь уже";
- "Интересный ответ на вчерашнее сообщение Ксю".
Слухи о разрыве Мишиной и Эллерта
- Напомним, что Ксения Мишина не подписана на Александра Эллерта в инстаграме.
- Она удалила с ним все фото.
- На фото с празднования дня рождения сына Мишиной, Платона, нет Александра.
- Пара не комментирует сложившуюся ситуацию.