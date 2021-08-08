22-летний хореограф попал в больницу утром 1 августа. У него диагностировали кровоизлияние в мозг. Евгению провели срочную трепанацию черепа. Он до сих пор находится в коме, которая помогает справиться с отеком головного мозга.

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Состояние танцовщика Дорофеевой

Мама Евгения – Ирина Гончаренко в комментариях в фейсбуке рассказала о состоянии сына. Скриншот соответствующего текста Надя Дорофеева распространила в инстаграм-сторис.

Ирина сообщила, что состояние парня стабильно тяжелое и он еще по меньшей мере 10 дней будет в коме: "Это для того, чтобы отек головного мозга уменьшился. Только тогда его смогут постепенно выводить из сна и диагностировать возможные последствия".



О состоянии Евгения Гончаренко / Скриншот инстаграм-сторис Нади Дорофеевой

Жестокое избиение танцовщика Нади Дорофеевой