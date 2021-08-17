Песни лидера группы "Скрябин" продолжают жить не только в соцсетях и оригинальных записях, но и в кавер-версиях других исполнителей. Музыканты часто добавляют что-то свое, меняют аранжировки. Впрочем, душа и смысл песен остаются теми же самыми. Его "последователями" стали Pianoбой, группа "Бумбокс", Святослав Вакарчук, "Антитела" и другие.

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Под знаменитые хиты "Скрябина" невозможно не пустить слезу и переосмыслить моменты из своей жизни. А если услышать "голос" Андрея в песнях других артистов – это "дорогого стоит". Убедитесь в этом сами.

Pianoбой "Шампанські очі"

Знаменитую песню Шампанські очі" Дмитрий Шуров перепел ровно через 10 лет после ее создания. В 2006-м она вошла в альбом группы под названием "Гламур". Легкая, светлая и романтичная композиция стала для многих замечательным воспоминанием о первом поцелуе или первом свадебном танце.

Pianoбой – “Шампанські очі”: смотреть видео онлайн

"Антитела" – "Люди, як кораблі"

Впервые песня о разлуке и боли вышла в альбоме "Танго" в 2005 году. Впрочем, в 2015 году она получила новое звучание – из уст лидера группы "Антитела" Тараса Тополи на концерте памяти "Кузьмы". Через год коллектив выпустил видеоклип на эту песню, которая тоже полюбилась многим фанатам.

"Антитела" – "Люди, як кораблі": смотреть видео онлайн

Святослав Вакарчук "Мовчати"

Хит "Скрябина" вышел еще в 2003 году в альбоме "Натура", но не теряет актуальности и до сих пор. Лидер группы "Океан Эльзы" также впервые исполнил песню своего покойного коллеги на концерте его памяти, а написал ее сразу после гибели Андрея в автокатастрофе – в следующую ночь 3 февраля 2015 года. Кавер-версия стала одной из самых особенных песен памяти исполнителя.

Святослав Вакарчук - "Мовчати": смотреть видео онлайн

Tayanna "Дельфіни"

Клип на песню "Дельфины" Кузьменко увидел свет ровно за один день до смерти своего автора. Сама же песня была издана еще в 2014 году в его последнем альбоме "25". Певица Tayanna переосмыслил по-своему композицию и в день его рождения 2019 года выпустила свой кавер.

Tayanna – "Дельфины": смотреть видео онлайн

"Бумбокс" – "Спи собі сама"

Песня, которая не может не задеть струны душ людей, переживших потерю или расставание – "Спи собі сама". Впервые фанаты ее услышали в исполнении Андрея Кузьменко в 2003 году из альбома "Натура". Через год после смерти артиста группа "Бумбокс" перепела ее, и теперь она часто звучит в плейлистах фанатов "Скрябина".

"Бумбокс" – "Спи собі сама": смотреть видео онлайн

Валерий Харчишин "Кинули"

Лидер группы "Друга ріка" создал кавер-композицию на песню "Кинули", которая в 2009 году вошла в альбом Кузьменко "Моя Еволюція". Что интересно, клавишник группы "Друга ріка" до 2003 года долгое время работал в составе группы "Скрябин".

Валерий Харчишин – Кинули: смотреть видео онлайн

Тарас Чубай "Птахи"

Эту композицию могли узнать только давние фанаты группы "Скрябин". Ее выпустили еще в 1995 году в составе альбома "Птахи". Как и у многих других исполнителей, первая кавер-версия песни в исполнении Чубая вышла на концерте памяти Андрея в 2015 году.

Тарас Чубай – "Птахи": смотреть видео онлайн

О.Torvald "LV"

Песня "LV" была создана еще в 1989 году, и ее мало кто знал, поскольку на выпуск хита не хватило средств. Впрочем, Женя Галич из группы О. Torvald мечтал сделать на нее кавер еще с 1990-х годов, когда был юношей. Известно, что LV – это аббревиатура женского имени, поэтому лидер группы решил оставить хит почти оригинальным, отмечая особенность этой песни для покойного коллеги.

О. Torvald "LV": смотреть видео онлайн