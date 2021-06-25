Итоги недели: откровенные признания Бритни Спирс и громкое 40-летие Притулы

На прошлой неделе украинские и мировые знаменитости отпраздновали День отца, в который делились фотографиями с самыми родными. В то же время свое 40-летие со звездами отметил Сергей Притула. "Черный список" Минкульта пополнился Киркоровым, а Бритни Спирс шокировала признаниями.

Знаменитости поздравляли родных с Днем отца

День отца – особенный семейный праздник – отмечают в третье воскресенье июня в Украине, а также других странах. Интересно, что основательницей этого праздника стала американка Сонора Смарт Додд. Однажды она решила почтить память о своем папе, который сам воспитал ее и еще 5 детей.

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Украинские и мировые знаменитости буквально засыпали социальные сети трогательными фото: архивными кадрами с родителями, чувственными фото с мужчинами, родителями их детей, и просто семейными снимками.

Некоторые фото на самом деле покорили сеть. Например, Дзидзьо опубликовал единственное черно-белое фото, где он стоит рядом со своим отцом. Этот кадр является особенным для певца. Американская певица Дженнифер Лопес также показала фото с папой – и просто поразила сходством с ним. Не обошла праздник и принцесса Евгения. Правда, внучка королевы не вспомнила отца принца Эндрю, а сообщение посвятила мужу Джеку Бруксбенку.

Дед с отцом и семьей / Фото из инстаграма певца

С Днем отца также поздравили:

Настя Каменских,

Лилия Ребрик,

Влад Яма,

Катя Осадчая,

Джамала,

Маша Ефросинина,

Ариана Гранде,

Виктория Бекхэм,

Ким Кардашьян и многие другие.

Юбилей Сергея Притулы

22 июня знаменитый шоумен и общественный деятель Сергей Притула отпраздновал 40-летие. День звездного и уже многодетного папаши начался с моря "тепла и любви, которыми окружают родные и близкие". По словам ведущего, дети подарили ему новую вышиванку.

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Юбилей Сергей Притула отпраздновал как положено. Он устроил шумное застолье на террасе роскошного загородного комплекса вместе с ближайшими друзьями, близкими и коллегами. В частности, на дне рождении были знаменитости – Маша Ефросинина с мужем Тимуром, Леся Никитюк, Владимир Жогло и другие участники команды "Варьяты".

"Черный список" Минкульта пополнился Киркоровым

По решению СБУ российского певца и продюсера Филиппа Киркорова недавно внесли в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. 11 июня в Министерство культуры поступило соответствующее сообщение, а уже 22 июня "черный список" пополнился артистом, поддерживающим оккупацию Крыма.

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В СБУ пояснили, что Филипп Киркоров "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия Российской Федерации". Он и в самом деле часто выступал в оккупированном Крыму, где заявлял, что это "российская территория".

Но сам Киркоров вроде бы гордится тем, что попал в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Он очень эмоционально отреагировал на новость, саркастически назвав ее "новостью дня".

Единственное, о чем эти недалекие люди не знают и чего они не понимают, что творчество сейчас – не запретить. Музыку не закрыть бумажкой или границей,

– цинично сказал артист.

Филипп Киркоров назвал украинских чиновников, пытающимися "набрать себе бонусов", а государство, для которого он – угроза, по его мнению, можно только пожалеть.

Бритни Спирс впервые выступила против отца в суде

24 июня в суде Лос-Анджелеса американская певица впервые лично выступил против отца с 20-минутной речью, которая шокировала всех. Она требует отстранить отца Джейми Спирса от должности ее опекуна.

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Бритни Спирс призналась, что 13-летнее опекунство нанесло ей больше вреда, чем пользы. Звезда призналась, что очень долго и без достаточных перерывов и отпусков работает. Она не может распоряжаться личными финансами самостоятельно посещать друзей или соседей.

Певица поделилась, что хочет выйти замуж и родить детей. Однако без разрешения опекуна, то есть отца, она не имеет права сделать этого. Бритни не может удалить внутриматочную спираль, чтобы получить возможность забеременеть – Джейми запретил ей это. Также он заставлял ее принимать литий – препарат от биполярного расстройства. Но Джейми давал звездной дочери слишком большую дозу, она не могла разговаривать и вела себя будто навеселе.

Он без ума от контроля, который есть над кем-то столь могущественным, как я. Он без ума от контроля над своей собственной дочерью на 100000%. Ему нравится это,

– подчеркнула Бритни Спирс.

Бритни Спирс с отцом / Фото из фан-аккаунта

"Я заслуживаю жизни. Я работала всю свою жизнь. Я заслуживаю двух-трех лет перерыва и просто делать то, что хочу. Но надо мной издеваются, я чувствую себя обделенной и одинокой. И я устала чувствовать себя одинокой. Я заслуживаю тех же прав, как и кто-либо другой, иметь ребенка, семью, все это и многое другое", – сказала Бритни.

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Пока адвокаты Джейми Спирса подчеркивают, что он хорошо заботился о дочери, но ее словами "обеспокоен".

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