По словам Сергея Притулы в фейсбуке, дети ему подарили новую вышиванку. Он убежден, что это замечательный вариант подарка для человека, у которого есть все.

К слову С Эллертом, сыном и мамой: Ксения Мишина отпраздновала день рождения в Крыму

Завтра расскажу Вам немного подробнее, как оно – оглянуться и увидеть, что позади уже 40 лет. А сегодня я хочу просто окунуться в море тепла и любви, которыми меня окружают мои родные и близкие!

– поделился Притула.

Мужчина также добавил, что просит своих сторонников поздравить его средствами, которые будут направлены на закупку 5 квадрокоптеров для военных на востоке Украины. Сам мужчина планирует дать на благотворительность по случаю юбилея собственных 100 тысяч гривен.

В частности Притула поделился заметкой в инстаграме, но там он был более лаконичен.

"40 лет! Порох есть, цели наметил. Огонь!!!" – подписал фото Притула, где обнимает руками пушку на корабле.

Поздравления фанатов

С днем рождения телеведущего поздравило уже немало людей, среди них – олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. Она отметила, что это – замечательный возраст.