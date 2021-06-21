В третье воскресенье июня едва ли не весь мир праздновал День отца. Украинские и мировые знаменитости делились трогательными фото и поздравляли самых близких. Семейный праздник не пропустила и Дженнифер Лопес.

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Фото Дженнифер Лопес с отцом

Исполнительница на личной странице в инстаграме опубликовала две фотографии. На первой она изображена с отцом во взрослом возрасте. А на втором архивном снимке Дженнифер Лопес позирует еще совсем крохой у отца на руках. Папа певицы в молодости невероятно похож на взрослую дочь.

"Папа, не хватает слов, чтобы описать то, что ты для меня значишь. Я люблю тебя всегда... всеми способами! Счастливого Дня отца – всем замечательным папам, которые каждый день рядом со своими малышами! Вы нужны, ценны и любимы больше, чем вы, вероятно, думаете. Мы поздравляем вас!", – написала под фото Лопес.

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Реакция сети

Архивная фотография Дженнифер Лопес взбудоражила сеть и восхитила фанатов. Они поделились яркими впечатлениями в комментариях: