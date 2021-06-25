Знаменитості вітали рідних з Днем Батька

День батька – особливе родинне свято – відзначають у третю неділю червня в Україні, а також інших країнах. Цікаво, що засновницею цього свята стала американка Сонора Смарт-Додд. Одного разу вона вирішила вшанувати пам'ять про свого тата, який сам виховав її та ще 5 дітей.

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Українські та світові знаменитості буквально засипали соціальні мережі зворушливими фото: архівними кадрами з батьками, чуттєвими фото з чоловіками, батьками їхніх дітей, та просто сімейними знімками.

Деякі фото насправді підкорювали мережу. Наприклад, Дзідзьо опублікував єдине чорно-біле фото, де він стоїть поряд зі своїм батьком. Цей кадр є особливим для співака. Американська співачка Дженніфер Лопес також показала фото з татом – і просто вразила схожістю з ним. Не оминула свято й принцеса Євгенія. Щоправда, онука королеви не пригадала батька принца Ендрю, а допис присвятила чоловікові Джеку Бруксбенку.



Дзідзьо з батьком та родиною / Фото з інстаграму співака

З Днем батька також привітали:

Настя Каменських,

Лілія Ребрик,

Влад Яма,

Катя Осадча,

Джамала,

Маша Єфросиніна,

Аріана Гранде,

Вікторія Бекхем,

Кім Кардашян та багато інших.

Ювілей Сергія Притули

22 червня знаменитий шоумен та громадський діяч Сергій Притула відсвяткував 40-річчя. День зіркового й вже багатодітного татуся розпочався з моря "тепла і любові, якими оточують рідні та близькі". За словами ведучого, діти подарували йому нову вишиванку.

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Ювілей Сергій Притула відсвяткував як належить. Він влаштував гучне застілля на терасі розкішного заміського комплексу разом з найближчими друзями, близькими та колегами. Зокрема, на дні народженні були знаменитості – Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром, Леся Нікітюк, Володимир Жогло та інші учасники команди "Вар'яти".

"Чорний список" Мінкульту поповнився Кіркоровим

За рішенням СБУ російського співака і продюсера Філіпа Кіркорова нещодавно внесли у список осіб, які загрожують національній безпеці України. 11 червня до Міністерства культури надійшло відповідне повідомлення, а вже 22 червня "чорний список" поповнився артистом, що підтримує окупацію Криму.

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У СБУ пояснили, що Філіп Кіркоров "свідомо заперечував територіальну цілісність та суверенітет України, а у своїх висловлюваннях виправдовував агресивні дії Російської Федерації". Він й справді часто виступав в окупованому Криму, де заявляв, що це "російська територія".

Та сам Кіркоров начебто пишається тим, що потрапив до списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Він дуже емоційно відреагував на новину, саркастично назвавши її "новиною дня".

Єдине, про що ці недалекі люди не знають та чого вони не розуміють, що творчість зараз – не заборонити. Музику не закрити папірчиком чи кордоном,

– цинічно сказав артист.

Філіп Кіркоров назвав українських чиновників такими, що хочуть "набрати собі бонусів", а державу, для якої він – загроза, на його думку, можна лише пожаліти.

Брітні Спірс вперше виступила проти батька в суді

24 червня у суді Лос-Анджелеса американська співачка вперше особисто виступила проти батька з 20-хвилинною промовою, що шокувала всіх. Вона вимагає усунути батька Джеймі Спірса з посади її опікуна.

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Брітні Спірс зізналась, що 13-річне опікунство нанесло їй більше шкоди, аніж користі. Зірка зізналась, що дуже довго та без достатніх перерв і відпусток працює. Вона не може розпоряджатися особистими фінансами чи самостійно відвідувати друзів або сусідів.

Співачка поділилась, що хоче вийти заміж та народити дітей. Однак без дозволу опікуна, а тобто батька, вона не має права зробити цього. Брітні не може видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб отримати змогу завагітніти – Джеймі заборонив їй це. Також він змушував її приймати літій – препарат від біполярного розладу. Та Джеймі давав зірковій доньці занадто велику дозу, вона не могла розмовляти та поводилась ніби напідпитку.

Він без розуму від контролю, який мав над кимось настільки могутнім, як я. Він без розуму від контролю над своєю власною дочкою на 100000%. Йому подобається це,

– підкреслила Брітні Спірс.



Брітні Спірс з батьком / Фото з фан-акаунту

"Я заслуговую життя. Я працювала все своє життя. Я заслуговую двох-трьох років перерви й просто робити те, що хочу. Але з мене знущаються, я відчуваю себе обділеною і самотньою. І я втомилася відчувати себе самотньою. Я заслуговую того, щоб мати ті самі права, що і будь-хто інший, мати дитину, сім'ю, все це і багато іншого", – сказала Брітні.

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Поки що адвокати Джеймі Спірса наголошують, що він добре опікувався донькою, але її словами "занепокоєний".

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