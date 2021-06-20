В день радостного семейного праздника британская королевская семья опубликовала на официальных страницах волшебные кадры. Не забыли и об умершем принце Филиппе, который является отцом 4 детей, наследников престола, – Чарльза, Анны, Эндрю и Эдуарда.

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Королевская семья поздравила с Днем отца

Букингемский дворец

Представители дворца опубликовали волшебное архивное фото 1951 года. На фотографии изображены Елизавета II (тогда еще принцесса) с отцом королем Георгом VI и принцем Филиппом, который наблюдает за маленьким Чарльзом.

Всем папам везде мы желаем особенного дня отца,

– написали под фото.

Кларенс-хаус

Принц Чарльз и герцогиня Камилла поделились трогательной серией архивных кадров. Они показали фото принца Уэльского с отцом принцем Филиппом, Камиллу с отцом, а также Чарльз с сыновьями Уильямом и Гарри.

Всем папам повсюду, а также тем, кто сегодня скучает по своим папам, мы думаем о вас и желаем вам особенного дня отца,

– написали под кадрами.

Кенсингтонский дворец

Принц Уильям и Кейт Миддлтон обнародовали лаконичный милый ролик с поздравлением: "Всем папочкам желаем счастливого Дня отца".