Россиянин саркастически назвал решение "новостью дня". Он жалуется, что внесение в черный список народного артиста Украины "уже звучит как абсурд".

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Киркоров, регулярно выступающий в оккупированном Крыму, во всем обвиняет украинские власти. Он убежден, что таким образом чиновники лишь пытаются "набрать себе бонусов".

Единственное, о чем эти недалекие люди не знают и чего они не понимают, что творчество сейчас – не запретить. Музыку не закрыть бумажкой или границей,

– цинично подчеркнул певец.

Дальше – еще эпичнее. По мнению Киркорова, нужно поблагодарить и за это решение и гордиться включением в "черный список". Он уверен, что это может добавить ему популярности.

"На самом деле это не Киркоров, это Россия. Ненависть к России захлестывает... Если Киркоров становится угрозой для государства, то это государство можно только пожалеть", – возмутился россиянин.

Реакция Киркорова на появление в "черном списке" Минкульта: смотрите видео

Сообщение Киркорова прокомментировала, в частности, российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс, его "коллега" по списку. "Приветствую тебя, дорогой Филипп, в списке опасных. Нас здесь много", – написала она.

Киркоров в "черном списке": что известно

Письмо от СБУ, в котором говорилось о включении Киркорова в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, поступило в Минкульт 11 июня. Ведомство внесло его в "черный список" 22 июня.

В Службе безопасности Украины пояснили, что певец часто проводил пропагандистские концерты. Он высказывался в поддержку оккупации Крыма и называл полуостров "российской территорией".

Обратите внимание! Несмотря на все это, Киркоров до сих пор остается народным артистом Украины. Министр культуры Александр Ткаченко не советует лишать его титула.