В третье воскресенье июня Украина и другие страны празднуют День отца и поздравляют родных с праздником. По случаю этого семейного праздника известный украинский артист Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) поделился трогательной публикацией на личной странице.
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Дзидзьо показал единственное фото с отцом
Музыкант опубликовал архивный снимок, сделанный в 1995 году. На нем изображена вся семья: отец, Дед Степан, мама Галина, сестра Олеся, дед Олекса, мамин родной брат Петр, папина родная сестра Зеня, двоюродная сестра Оксана, двоюродный брат Иван и учитель по вокалу Михаил Михайлович Русин.
Дзидзьо рассказал, что в ночь на 20 июня ему приснился умерший отец Степан. К слову, он на фото изображен с левой стороны.
Сегодня в странном сне мне приснился мой покойный отец Степан Хома. Это единственное фото, где мы вместе, папа на нем – крайний слева. Помню и никогда не забуду те светлые, радостные, детские дни, которые я провел вместе с тобой. Ты навсегда в моих воспоминаниях... Люблю…
– написал Дзидзьо.
Поклонники музыканта были тронуты его публикацией. Они поделились впечатлениями от фото в комментариях. Отреагировала на сообщение и бывшая жена Ярослава:
- SLAVIA: "Отец с тобой. Ты очень на него похож";
- "Вы похожи на папу";
- "Михаил, у вас очень хорошая семья. Все красивые!";
- "Очень хорошие воспоминания";
- "Ты очень похож на отца!!! Вечная память, ваш отец всегда с вами";
- "Прекрасная семья и все счастливы".