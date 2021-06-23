Близких Сергей Притула собрал на террасе роскошного загородного комплекса, что видно из инстаграм-сторис Леси Никитюк. Вечеринку он устроил в официальном стиле: сам юбиляр предстал в черном костюме, белой рубашке и галстуке, а гости – в изысканных вечерних нарядах.

Стоит знать Порох есть, цели наметил: Сергей Притула отмечает свое 40-летие

На торжество ведущий позвал звездных друзей – Машу Ефросинину с мужем Тимуром, Лесю Никитюк, Владимира Жогло и других участников команды "Варьяты". Судя по обнародованным в сети кадрам, знаменитости хорошо ладят с семьей Сергея Притулы – женой Екатериной, которая в прошлом месяце родила дочь, и 13-летним сыном Дмитрием.

Сергей Притула с женой / Фото из инстаграм-сторис Маши Ефросининой

Леся Никитюк с сыном Сергея Притулы / Фото из инстаграма ведущей

После банкета с шампанским гостей развлекали музыканты, с которыми юбиляр исполнил праздничную украинскую песню "Многая лета". Впоследствии на сцену вышла певица TAYANNA, которая спела свои зажигательные хиты.

Вечеринка Сергея Притулы по случаю 40-летия: смотрите видео онлайн

Как Маша Ефросинина поздравила Сергея Притулу

"С юбилеем, мой прекрасный друг! Мчись и не останавливайся! А если нужна пауза, пусть у тебя будет с кем ее прожить! Я у тебя есть всегда", – трогательно написала Маша Ефросинина в инстаграме.

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Как Леся Никитюк поздравила Сергея Притулу

"Happy birthday (с днем рождения – ред.), Сергей Притуло! Ты классный", – лаконично поздравила Леся Никитюк. Ведущие шоу "Кто сверху?" рассмешили сеть забавными фото, сделанным якобы за секунду до поцелуя.